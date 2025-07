¿Cuándo será la Hello Kitty and Friends Fun Run CDMX 2025? Te contamos los detalles

Esta carrera reúnelos seguidores del famoso personaje para recorrer 3, 5 o 10 kilómetros en un ade las avenidas más representativas de la Ciudad de México.

Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).- La Hello Kitty and Friends Fun Run CDMX 2025 es una de las carreras más esperadas por las y los runners de la Ciudad de México, hay quien prepara un outfit al puro estilo kawaii, así que es momento de prepara los moños y los tutús.

La Hello Kitty and Friends Fun Run CDMX 2025 se realizará el domingo 5 de octubre sobre la icónica Avenida Paseo de la Reforma, uno de los escenarios más representativos y bellos de la capital mexicana, que seguramente se llenara de sonrisas y color pastel al estilo de Hello Kitty y sus amigos.

¿Cuáles son las distancias?

Hay tres opciones para participar en la Hello Kitty and Friends Fun Run:

Carrera 10K para quienes aman correr

Carrera 5K perfecta para compartir con todos los amigos

Caminata 3K, esta es ideal para familias, niños y caminantes felices

Esta carrera estará acompañada de música, activaciones kawaii y muchas sorpresas.

¿Dónde inscribirse cuánto cuesta?

Para inscribirse hay que entrar a www.fhinix.com y leer todos los lineamientos, además de llenar el formulario y pagar.

Las cuotas de recuperación son:

Para las carreras de 5k y 10k el precio regular es de 650 pesos de la apertura de inscripciones hasta viernes 3 de octubre. Durante la entrega de kits, el costo de inscripción será de 700 pesos, esto a reserva de que no se hayan agotado las inscripciones antes de esa fecha.

Para la caminata de 3k el precio regular es de 500 pesos, esto es desde la apertura de las inscripciones hasta el viernes 3 de octubre. So no se han agotado los lugares, será posible inscribirse el día de la entrega de kits con un costo de 550 pesos, únicamente si aún quedan lugares.

Un dato importante es que al pagar en internet se cobra un 10 porciento por el servicio.

Si se prefiere inscribirse de manera presencial se puede acudir a Metta Running House, ubicada en Enrique Wallon 414, Polanco, Ciudad de México.

¿Qué incluye la inscripción?

La inscripción incluye:

Playera oficial con diseño exclusivo

Morral temático adorable

Número de participante

Medalla brillante (al finalizar tu ruta)

Chip de cronometraje (para 5K y 10K)

Servicios completos: hidratación, guardarropa y asistencia médica

Además habrá estaciones de fotos, decoración temática, interacción con personajes, y un gran ambiente.