FOTOS ¬ Enorme socavón aparece en Guadalajara; hay 2 menores y una mujer lesionados

Un socavón en la colonia Bethel del municipio de Guadalajara movilizó a cuerpos de emergencia en la zona. El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, llegó al sitio y señaló que probablemente se trató de un colapso de una línea de agua.

Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).- Un socavón se registró la tarde del viernes sobre av. Malecón y calle Betlem, en la colonia Bethel del municipio de Guadalajara, tres vehículos resultaron afectados. Una mujer, dos menores de edad, entre ellos un bebé, resultaron con lesiones.

"Personal de nuestro equipo prehospitalario apoya en la atención a cuatro lesionados por el socavón en la colonia Bethel en Guadalajara. Dos menores de edad, una recién nacida de un año y una mujer de 32 años, fueron atendidas con lesiones leves (Urgencias Relativa)", explicó el Sistema de Atención Médica de Urgencias de Jalisco en X, antes Twitter.

"Junto a vecinas y vecinos hemos denunciado baches, fugas, drenaje colapsado. Pero el ayuntamiento de Guadalajara no escucha, no repara y no responde. El oriente no es un tiradero. ¡Exigimos obras, infraestructura y dignidad, no más excusas!", aseguró Itzel Barrera, Diputada local del distrito 9 de Guadalajara por Morena.

La legisladora denunció que el socavón no apareció de un día para otro, sino que es el resultado de años de negligencia por parte del Gobierno de Guadalajara.

⚠️ #Atención ⚠️ A causa de un socavón ubicado sobre av. Malecón y calle Betlem, en la colonia Bethel del municipio de Guadalajara, tres vehículo resultaron afectados y se tiene corte a la circulación en dichos cruces. 🚧 Te pedimos evitar la zona y tomar vías alternas. 🙌🏻 pic.twitter.com/F3pHul8Rd6 — Policía Vial Jalisco (@JaliscoVial) July 5, 2025

Por su parte, Sergio Herrera, director de operaciones de Bomberos Guadalajara, explicó que se debe apuntalar el sitio para luego extraer a los vehículos y continuar con el análisis de las causas del accidente.

En redes sociales, vecinos de la zona compartieron videos y fotografías del incidente, en los que observa a, por lo menos, tres vehículos afectados por el hoyo que se abrió en el asfalto.

Según reportó Protección Civil municipal, un camión arenero, un vehículo compacto y parcialmente un camión de personal, cayeron al socavón de por lo menos tres metros de profundidad.

Por su parte, el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, llegó al sitio y señaló que probablemente se trató de un colapso de una línea de agua.

🚨 #ALMOMENTO Personal de nuestro equipo Prehospitalario apoya en la atención a 4 lesionados por el socavón en la colonia Bethel en Guadalajara. Dos menores de edad, una recién nacida de un año y una mujer de 32 años fueron atendidas con lesiones leves (Urgencias Relativa) pic.twitter.com/poBrxMQN4J — SAMU de Jalisco (@SAMUJalisco) July 5, 2025

Acualtmente la zona se encuentra acordonada, por lo que las autoridades solicitaron a la población tomar vias alternas.