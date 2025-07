Crecida de río en EU deja 50 muertos; la Casa Blanca promete rescatar a desaparecidos

Ciudad de México/Madrid, 5 de julio (SinEmbargo/EuropaPress).- Las autoridades del condado de Kerr, en Texas, han elevado a 50 el número de personas fallecidas, entre ellas 15 niños, en el centro y el sur del estado, en la región conocida como Texas Hill Country, como consecuencia de las inundaciones producidas por la súbita crecida del río Guadalupe y en medio de continuadas lluvias torrenciales que amenazan con nuevos desbordamientos.

Mientras tanto, los servicios de emergencia y rescate de Texas continúan este sábado sus trabajos para encontrar a supervivientes, incluidas más una veintena de niñas que se encontraban en un campamento cristiano en el momento de la crecida del río, conscientes de que estas cifras

"cambiarán constantemente", tal y como ha expresado el administrador de la ciudad de Kerrville, Dalton Rice, a CNN.

El jefe de Gestión de Emergencias, Nim Kidd, explicó que "se está buscando en todo el río, desde el punto más septentrional hasta el final del recorrido" y que estas labores cuentan con personal aéreo, embarcaciones y equipos de tierra, así como con perros de rastreo para apoyar la búsqueda. "Este proceso continuará. No nos detendremos hasta encontrar a todos los desaparecidos", ha aseverado en declaraciones recogidas por la misma cadena.

Rice señaló que han "estado rescatando a cientos de personas de estos campamentos durante todo el día", pero que --pese a los esfuerzos-- al menos 27 menores continúan en paradero desconocido.

06.07.2025 #USA #txwx Death toll rises to 50 as Texas flooding continues. Travis County Emergency Management continues search and rescue efforts amid devastating flooding. @DewsNewz @WeatherNation @MaxVelocityWX pic.twitter.com/Nf3FFNMA9s

"Estamos muy centrados en la seguridad de las personas. Nuestra prioridad es la búsqueda y el rescate de cada persona involucrada, y continuaremos durante toda la noche para asegurarnos de que así sea", añadió tras notificar que ya han localizado a todos los residentes de los aproximadamente otros 18 campamentos situados en las inmediaciones del río Guadalupe, a los que se había desplazado un gran número de personas con motivo de la celebración del 4 de julio.

Por su parte, la Secretaria de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Kristi Noem, ha reiterado el compromiso del Presidente Donald Trump para "desplegar todos los recursos federales [necesarios] para unificar a las familias, rescatar a los desaparecidos y devolver rápidamente a los seres queridos recuperados".

Las autoridades de Texas convocaron a una conferencia de prensa para este sábado a las 18:00 horas (hora local) en la que ofrecieron las últimas actualizaciones sobre el incidente y el estado de las labores de búsqueda y rescate.

Hasta nueva orden, prevalece la última alerta emitida por el servicio meteorológico del estado, que ha avisado en las últimas horas de amenazas de inundaciones en casi una decena de poblaciones y recomendado a más de 100.000 residentes que se desplacen a lugares elevados. Al menos 850 personas han tenido que ser evacuadas, ocho de ellas heridas.

Our hearts are with those impacted by the Central Texas floods. I thank Gov. Abbott, state officials, and the U.S. Coast Guard for their swift, heroic response.

President Trump is committed to deploying all federal resources to unify families, rescue the missing, and return… pic.twitter.com/yUa4yNd4SW

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) July 5, 2025