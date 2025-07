La crecida de un río deja 29 muertos; buscan a 27 niñas que acampaban en su orilla

Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).- Padres y madres consternados se han unido a la búsqueda desesperada de sus hijas, quienes estarían entre las 27 niñas desaparecidas del Campamento Mystic, en el condado de Kerr, al noroeste de San Antonio, Texas, donde ayer la corriente del Río Guadalupe alcanzó subió más de seis metros en tan sólo dos horas. Hasta ahora suman 29 las personas muertas.

Poro después, Donnie Norman, jefe de bomberos del condado de Travis informó que reportaron al menos dos muertos y diez desaparecidos en el área.

Joe Herring Jr., Alcalde de Kerrville, anunció que este será un día difícil ante la ola de destrucción, angustia e incertidumbre que dejó la tormenta que ya es considerada la de mayor intensidad en 100 años, pues en un par de horas llovió lo equivalente a un mes entero.

"La gente debe saber que hoy será un día difícil", dijo el Alcalde con la voz entrecortada, pero agradeció la gratitud de las personas que han enviado mensajes de apoyo y muestras de solidaridad en todo el estado.

Equipos de búsqueda a bordo de helicópteros, botes y equipados con drones llegaron la tarde de ayer a la zona para rescatar a tantas víctimas como sea posible y han centrado su labor en el Camp Mystic, un campamento cristiano de verano ubicado junto al río Guadalupe que alberga a unas 750 niñas.

