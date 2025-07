Consulado mexicano ofrece ayuda a connacionales afectados en inundaciones de Texas

La Policía del Condado ha descrito el desbordamiento del río Guadalupe como una situación "catastrófica". Hasta el momento, un total de 237 personas han sido rescatadas o evacuadas, 167 de ellas en helicóptero, según declaraciones del Mayor General Thomas M. Suelzer.

Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer este sábado que el Consulado General de México en San Antonio, Texas, trabaja en albergues para identificar posibles connacionales que requieran asistencia consular tras el desbordamiento del río Guadalupe en el Condado de Kerr, el cual ha provocado al menos 29 muertos. Hasta el momento no se han reportado a mexicanos afectados.

"La SRE extiende sus más sentidas condolencias por las y los fallecidos por las inundaciones en el Condado de Kerr, en Texas, Estados Unidos. Expresamos nuestra solidaridad y apoyo", añadió.

El Sheriff del Condado, Larry L. Leithal, ha actualizado el balance de víctimas mortales después de confirmar en una primera rueda de prensa la muerte de al menos 29 personas, sin descartar que la cifra de muertos y heridos vaya en aumento, pues "aún hay varios desaparecidos". Tal es el caso de un grupo de unas 20 niñas de un campamento a los que aún no se ha podido localizar, según informó el Vicegobernador, Dan Patrick, la cadena CNN. Patrick ha señalado, no obstante, que eso "no significa que estén perdidas".

"El Consulado General de México en San Antonio ha estado al pendiente de la situación y estarán acudiendo a los albergues para identificar posibles connacionales que requieran asistencia consular", explicó la Secretaría.

La Policía del Condado ha descrito la situación como "catastrófica". "Quienes se encuentren cerca de arroyos, riachuelos y el río Guadalupe deben trasladarse inmediatamente a zonas más altas, y quienes ya estén refugiados: quédense en sus hogares y no intenten desplazarse", ha avisado en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

El Gobernador, Greg Abbott, ha subrayado que el estado pondrá "todos los recursos disponibles" a disposición de los afectados. "La prioridad inmediata es salvar vidas", proclamó, al hacerse eco de la labor de los servicios de emergencia que trabajan contrarreloj para localizar a personas que hayan podido quedar atrapadas.

Abbott señaló, además, que los funcionarios locales y estatales desplegados sobre el terreno "permanecerán en una postura de búsqueda y rescate" durante toda la noche.

Hasta el momento, un total de 237 personas han sido rescatadas o evacuadas, 167 de ellas en helicóptero, según declaraciones del Mayor General Thomas M. Suelzer en una rueda de prensa recogida por el mismo medio.

🙏Catástrofe en Texas.

Remanentes de Barry azotaron con lluvias récord zona Hill Country y al noroeste de San Antonio, donde se desbordó Río Guadalupe.

Hay reportes preliminares de más de 20 muertos y decenas de desaparecidos, incluidas niñas del campamento cristiano Mystic. pic.twitter.com/s46FfO0Cs2 — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) July 4, 2025

-Con información de Europa Press