El dueño de Tesla anuncia la formación de un nuevo partido político en Estados Unidos

MADRID, 5 de julio (EuropaPress).- El milmillonario estadounidense Elon Musk anunció este sábado la creación de un nuevo partido político, el Partido de Estados Unidos (America Party), en respuesta a una encuesta planteada por el propio Musk en su red social X, sobre la necesidad de formar un nuevo partido.

"Hoy se crea el Partido de Estados Unidos para devolverles su libertad. Vamos a resquebrajar el sistema unipartidista utilizando una variante de la táctica con la que Epaminondas hizo pedazos el mito de la invencibilidad espartana en Leuctra: fuerza extremadamente concentrada en un sólo punto del campo de batalla", anunció Musk.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!

When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.

Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025