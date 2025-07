Las inundaciones suman 81 muertos en Texas; Embajador de EU agradece apoyo de México

Ciudad de México, Washington, 6 Jul. (SinEmbargo/EuropaPress).- Al menos 81 personas han muerto en las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Guadalupe en el estado de Texas, que ha causado los mayores daños en el condado de Kerr, en el que las autoridades han informado ya de la recuperación de más de 60 cuerpos, de los cuales casi una treintena corresponden a menores de edad.

"Hemos recuperado 68 cadáveres en el condado de Kerr. Entre los fallecidos hay 40 adultos y 28 niños", detalló la Oficina del Sherif de Kerr en una publicación de Facebook en la cual informaron que "18 adultos [...] y diez niños están pendientes de identificación".

Las autoridades locales han informado también que continúan desaparecidos 10 campistas y un monitor del campamento cristiano Camp Mystic, cuyo director, Dick Eastland, murió, según las palabras de su nieto en redes sociales, tratando de salvar a las menores que participaban en la actividad.

Mientras, "las operaciones de búsqueda y rescate continúan [...] con cientos de agentes, ayudantes y personal de apoyo trabajando en todos los aspectos de esta emergencia, junto con recursos aéreos, acuáticos, caninos y otros", según han indicado, alertando al mismo tiempo de una crecida del arroyo Johnson tras nuevas lluvias durante la tarde en la cuenca alta de Guadalupe, lo que "puede provocar una crecida de entre 30 y 60 centímetros río abajo cuando entre en el río Guadalupe en Ingram", localidad situada unos diez kilómetros río arriba de Kerrville, sede y mayor ciudad del condado.

A las víctimas mortales en Kerr se han sumado al menos una docena repartidas entre los condados de Travis, Burnet, Kendal, Tom Green y Williamson, según las informaciones recogidas por la cadena de televisión CNN, que sitúa la cifra total de fallecidos en al menos 80.

The latest numbers from the Kerr county sheriff’s office: 68 deceased, 40 adults and 28 children. 20 adults and 10 children are awaiting identification. 10 children and 1 counselor from Camp Mystic are still missing. @nicksortor @libbyemmons @TRHLofficial @Timcast @TimcastNews pic.twitter.com/WvdRjq9WBL

Hoy por la mañana, el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, anunció la declaración de "gran desastre" en el condado de Kerr, en Texas, tras la riada que se ha cobrado la vida de al menos 81 personas en ese condado.

Trump ha mencionado a las familias que están viviendo una "tragedia inimaginable" con tantas muertes y personas desaparecidas. "La Administración Trump sigue trabajando estrechamente con los dirigentes estatales y locales", ha subrayado antes de recordar que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitó el sábado el lugar junto al Gobernador Greg Abbott.

Abbott "está trabajando duro para ayudar a la gente de este gran estado", ha resaltado Trump. "Nuestros increíbles guardacostas y los servicios de emergencias han salvado más de 850 vidas. ¡Dios bendiga a las familias y Dios bendiga a Texas", ha concluido.

"I just signed a Major Disaster Declaration for Kerr County, Texas, to ensure that our Brave First Responders immediately have the resources they need. These families are enduring an unimaginable tragedy, with many lives lost, and many still missing. The Trump Administration… pic.twitter.com/j9cH5RVazT

El propio Abbott ha publicado un mensaje en X, en el que ha puesto en valor que "rezar funciona". "Gracias a todos los que a lo largo y ancho del país y del planeta han rezado por la gente de Texas en este momento tan exigente. Muchas de esas oraciones han obtenido respuesta. Como enseña la Biblia, rezar dando las gracias a Dios", ha planteado.

Abbott, en rueda de prensa, ha asegurado que "la palabra más repetida en las últimas 36 horas ha sido 'rezar'". "La repite la niña que se llevó la corriente del río, y que pudo aferrarse a un árbol, y pudo aguantar con una fuerza poco común hasta que un helicóptero llegó para recogerla y sacarla de esa horrorosa situación", ha destacado.

I have declared a major disaster under the Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act, 42 U.S.C. 5121 et seq. (the “Stafford Act”), for the State of Texas due to damage resulting from severe storms, straight-line winds, and… pic.twitter.com/oz2GzIyGiI

El Gobernador texano considera que "podría haber sido el motivo de que las aguas dejaran de subir" y salvar así una casa o una cabaña, "lo que podría haber causado que el edificio entero flotara". "Pedimos que continúen rezando mientras siguen las labores de búsqueda y que recen mucho por las familias que han perdido a un ser querido, que están pasando un mal momento", ha añadido.

Las autoridades han confirmado 59 muertes en el condado de Kerr, otras cuatro en el condado de Travis, tres más en el condado de Burnet y una más en los condados de Kendall y Tom Greene, un total de 68. Además hay decenas de desaparecidos.

Thank you, @realDonaldTrump, for your dedication to Texas.

Collaboration between our state, local, and federal partners is critical to our state’s recovery.

Thank you to our brave first responders working around the clock to find missing Texans. https://t.co/Ogej4RnHmK

