El Poder Judicial rendirá cuentas al pueblo y construirá Estado de Derecho: Sheinbaum

Ciudad de México (6 de julio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el nuevo Poder Judicial, que será integrado por jueces, magistrados y ministros electos en las urnas, va a rendir cuentas al pueblo de México y tendrá la tarea de construir un verdadero Estado de Derecho en el país.

"¿A quién le va a rendir cuentas? Al pueblo. ¿Cuál es su función? Construir un verdadero Estado de Derecho; que no haya una justicia para ricos y otra para pobres, que no haya una justicia para unos cuantos y para los demás no, es para todas y para todos. Como decía [Benito] Juárez: 'nadie ni nada por encima de la ley'", dijo la mandataria este domingo durante un evento realizado en Coatzacoalcos, Veracruz.