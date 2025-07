Norris se corona en GP de Gran Bretaña; Piastri y Hülkenberg también suben al podio

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS).- El piloto inglés Lando Norris (McLaren) ha ganado por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren) el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) han ocupado los puestos noveno y duodécimo, respectivamente, en esta duodécima prueba del Campeonato del Mundo.

En el circuito de Silverstone, con presencia de actores famosos como Vin Diesel y Felicity Jones, la carrera de este domingo estuvo marcada por la lluvia que empezó a caer desde la vuelta 12. En plena lucha por el podio, primero la intensidad de esas precipitaciones y más tarde un accidente del francés Isack Hadjar (Racing Bulls) fueron determinantes.

Ambos escenarios provocaron que saliera al trazado dos veces seguidas el coche de seguridad, primero de la vuelta 14 a la 18 y luego de esa 18 hasta la 22. En el relanzamiento del Gran Premio la segunda vez, yendo Piastri líder por haber rebasado al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en la vuelta 8 usando el DRS, el piloto australiano hizo una ilegalidad.

Justo antes de ese relanzamiento, frenó en exceso y "Mad Max" no se comió de milagro el "trasero" del coche papaya. Contrariado quizá por lo que acababa de ocurrir, Verstappen cometió un error tomando una curva e hizo medio trompo, cayendo de la segunda a la décima posición. Aunque ya veía Piastri vía libre para escaparse, pronto le dieron malas noticias.

Su maniobra había sido peligrosa a juicio de los comisarios del GP y recibió una penalización de 10 segundos, que cumplió en la vuelta 44 y benefició a su compañero de escudería, un Norris que poco antes de la tormenta había tenido su escarceo con Verstappen; llegó a estar segundo, pero de inmediato en el pit lane cedió esa plaza con el neerlandés.

Sea como fuere, el piloto de Bristol vio los "toros" desde la barrera en el vital relanzamiento que le costó la victoria a Verstappen porque los dos McLaren mostraron fiabilidad conforme se secaba el asfalto para disfrute de la grada local. Eso sí, la batalla por los puntos tuvo más que vidilla con invitados sorpresa, como el canadiense Lance Stroll.

Lando Norris becomes the 25th British driver to win their home race 🇬🇧🥇 #F1 #BritishGP pic.twitter.com/hDdCK8mqLQ

El compañero de Alonso en el equipo Aston Martin, con una jugada muy arriesgada, montó ruedas slick al principio de la carrera, a escasos minutos de que apareciese la lluvia; tiró a tope durante cinco o seis vueltas y sacó un rédito que administró en los posteriores pasos por su garaje, al tiempo que Alonso luchaba por mantenerse en el "top 10".

Otro nombre sorprendente en posiciones cabeceras fue el del veterano alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber), que lució destreza con sus paradas en boxes y también en esa transición del suelo mojado al seco; no en vano, le valió para acabar en tercer lugar y así pisar el podio por vez primera en toda su historia en la F1, después de 239 Grandes Premios.

Además, Hülkenberg había lidiado para lograrlo con dos gigantes del Mundial; el inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que terminó cuarto, y un Verstappen que pudo remontar hasta finalizar quinto. El francés Pierre Gasly (Alpine, 6º), el mencionado Stroll (7º) y el tailandés Alexander Albon (Williams, 8º) evitaron ver a Alonso más arriba en la tabla.

It could only be Nico 🤩@HulkHulkenberg is your @salesforce #F1DriverOfTheDay 👊#F1 #BritishGP pic.twitter.com/isXRJZ0aBe

— Formula 1 (@F1) July 6, 2025