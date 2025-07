Chávez Jr. busca evitar su detención en México: Gertz; Julio César defiende a su hijo

En conferencia de prensa, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, reveló que la defensa de Julio César Chávez Jr. ha presentado una serie de amparos para evitar que su cliente sea detenido una vez que sea deportado de Estados Unidos. Por su parte, el padre del boxeador defendió a éste y dijo que su arresto es "una injusticia".

Ciudad de México/Los Ángeles, 6 de julio (SinEmbargo/La Opinión).- La defensa de Julio César Chávez Jr., quien fue detenido en Estados Unidos el pasado 3 de julio por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, ha presentado múltiples amparos ante las autoridades mexicanas para evitar que sea aprehendido tras su deportación, reveló el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Durante una conferencia de prensa que realizó hoy por la tarde el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, Gertz fue cuestionado sobre dicho caso y si se tiene información de cuándo podría ser enviado el boxeador de vuelta a México. Al respecto, el Fiscal señaló que eso podría definirse el lunes 7 de julio, cuando se llevará a cabo una primera audiencia con el detenido.

Asimismo, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que el abogado de Chávez Jr. ha presentado entre cinco y seis amparos con el objetivo de evitar que su cliente sea detenido por la justicia mexicana al momento de su reingreso al país.

"Nos han presentado no sé si cinco o seis amparos por cuenta de esta persona [Chávez Jr.] para que se le ponga en libertad en cuanto llegue a México", informó Gertz Manero, quien añadió que se trata de "amparos absolutos".

"Están pidiendo, solicitando un amparo para que no se le detenga", precisó y resaltó que la Fiscalía ha descartado tales solicitudes "porque el amparo no procede" debido a que el pugilista, hijo de Julio César Chávez, una de las figuras más representativas del boxeo mundial, no está en manos de las autoridades de México.

En la misma conferencia, el Fiscal General de la República explicó por qué no se había detenido a Julio César Chávez Jr. con anterioridad, pese a que había una orden de aprehensión en su contra desde 2023.

De acuerdo con lo señalado por Gertz, el mismo año en que se emitió la orden de aprehensión, el boxeador, con pleno conocimiento de las autoridades estadounidenses, ingresó a dicho país y se estableció, e incluso contrajo matrimonio.

"Ellos sabían perfectamente que había esa orden de aprehensión", comentó el titular de la FGR y afirmó que, desde entonces, México solicitó a EU la entrega del hoy detenido, a lo que las autoridades estadounidenses hicieron caso omiso.

"Nos reclaman a nosotros por qué no lo detuvimos, si hemos hecho durante un año y medio una serie de solicitudes y notificaciones al Gobierno americano, y no nos había hecho caso hasta que lo detuvo", sostuvo el funcionario.

Chávez defiende a su hijo

A la par de las declaraciones emitidas por Alejandro Gertz Manero, Julio César Chávez defendió a su hijo, Julio César Chávez Jr., luego de que fuera arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) por vínculos con el Cartel de Sinaloa y aseguró que es una injusticia.

En declaraciones a la prensa, el Gran Campeón Mexicano declaró que nada de lo que se dice sobre Chávez Jr. es cierto y confía en que toda esta confusión se resolverá pronto.

“Pues claro que estoy destrozado porque se me hace una injusticia lo que está pasando con mi hijo. Pero hay que dejar que las autoridades actúen, estamos tranquilos. Gracias a Dios no hay nada de toda esa cosa, esa mi**da que se dice que lo están involucrando. Claro que me duele [lo que está pasando], pero todo eso no es cierto. No puedo hablar ahorita, eso me dijeron. No me hagan decir cosas que no… vamos a dejar que las autoridades actúen, no hay nada que temer”, dijo.

“Mi hijo ha tenido sus desaciertos, cuando andaba mal hablaba muchas cosas, decía muchas cosas que todo mundo lo sabe porque estaba enfermo. Somos amigos de todo mundo, ustedes lo saben, mi hijo nació en Culiacán, conocemos a todos, malos y buenos y hemos convivido con todos, pero de ahí a que mi hijo esté involucrado en esas cosas… la verdad meto a las manos a la lumbre por mi hijo, todo el mundo lo sabe, mi hijo tenía cuatro años en Estados Unidos y no hay nada que temer”, agregó.

Julio César Chávez Jr. fue detenido por ICE el pasado 2 de julio en Los Ángeles por tener un estatus migratorio irregular, ya que su visa de turista B2 se venció en 2024. El mexicano presentó una solicitud para obtener una residencia permanente en Estados Unidos porque se casó con Frida Muñoz, ciudadana estadounidense que según las autoridades está vinculada con el Cartel de Sinaloa porque estuvo en una relación con el fallecido hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Poco después el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que Chávez Jr. tenía una orden de aprehensión desde marzo de 2023 emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) en México por delincuencia organizada y tráfico de armas. Razón por la que estaban tramitando su deportación.

Hace apenas una semana Julio César Chávez Jr. perdió ante Jake Paul por decisión unánime. El pugilista había tenido problemas de adicción y con la justicia en Los Ángeles por posesión de un arma fantasma. Tras ingresar a rehabilitación y ser desestimados los cargos, el Júnior regresó al cuadrilátero con una victoria sobre Uriah Hall en 2024.

Ahora el hijo del Gran Campeón Mexicano, de 38 años, -que tiene marca como profesional de 54 victorias (34 por nocaut), 7 derrotas y un empate– nuevamente enfrenta problemas con la justicia.