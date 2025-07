Líderes de países emergentes defienden multilateralismo; condenan guerras y aranceles

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS).- La declaración final de los líderes del grupo de países en desarrollo BRICS reunidos este domingo en Río de Janeiro hace una defensa firme del multilateralismo al tiempo que condena las guerras, las sanciones y los aranceles utilizados como herramienta política.

Los firmantes han expresado su "preocupación por los conflictos actuales en diversas partes del mundo y por el estado de polarización y fragmentación del orden internacional" y proponen como respuesta un "abordaje multilateral que respete las diversas perspectivas y posiciones nacionales sobre cuestiones globales cruciales".

El documento, denominado Declaración de Río de Janeiro, menciona el aumento del gasto militar, en referencia al reciente anuncio de la OTAN de destinar el cinco por ciento del PIB a defensa, pero sin mencionar a Estados Unidos.

Tampoco se menciona a Washington en la condena a los ataques sobre Irán del mes de junio y los ataques a "instalaciones nucleares pacíficas".

Sediamos, na tarde deste domingo (6), sessão plenária com os países membros e convidados do BRICS. Neste encontro, celebramos a expansão histórica do bloco e reforçamos o compromisso com um mundo mais multipolar, justo e pacífico. A presença de novos países parceiros fortalece a… pic.twitter.com/e684avU024

— Lula (@LulaOficial) July 7, 2025