Trump considera "ridículo" crear un tercer partido en EU; trae confusión y caos, dice

WASHINGTON, 7 Jul. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, calificó de "ridículo" el anuncio del que fuera su asesor, el multimillonario Elon Musk, sobre su nueva formación política, asegurando que en un sistema bipartidista "sólo añade confusión, disrupción y caos".

Posteriormente, el mandatario reiteró este mensaje con una extensa publicación en su cuenta de Truth Social, donde afirmó que "para lo único que son buenos los terceros partidos es para crear una completa y total disrupción y caos".

El inquilino de la Casa Blanca atribuyó la postura del fundador de Tesla a que su proyecto de Ley "por desgracia para Elon, elimina el ridículo mandato del vehículo eléctrico, que habría obligado a todo el mundo a comprar un coche eléctrico en un corto periodo de tiempo", e insistió de nuevo en que el empresario era conocedor de la oposición de Trump al coche eléctrico "cuando [le] dio su total e incuestionable apoyo".

Por otra parte, el Presidente estadounidense aseguró que "Elon pidió que uno de sus amigos cercanos dirigiera la NASA y, aunque su amigo me pareció muy bueno, me sorprendió saber que era un demócrata de sangre azul, que nunca había colaborado con un republicano". "Probablemente Elon también lo era", consideró.

En esta línea, Trump calificó de "inapropiada" la supuesta petición de que dirigiera el Departamento de Ciencia Energética (DOGE, por sus siglas en inglés), aludiendo a que "la NASA es una parte tan importante de la vida corporativa de Elon", al tiempo que aseveró que "[su] tarea número uno es proteger al público estadounidense".

Las declaraciones de Trump llegaron después de que el magnate anunciara el sábado la próxima creación del "Partido de América", concebido al margen de la tradicional dualidad entre demócratas y republicanos, y para romper lo que calificó de "sistema unipartidista de despilfarro".

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!

When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.

Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025