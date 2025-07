Inundaciones ya dejan 82 muertos en Texas; cifra incluye 28 niños en condado de Kerr

El número de muertos por las inundaciones repentinas en el centro de Texas aumentó a 82 mientras nuevas lluvias se convierten en peligro latente.

Los Ángeles, 7 de julio (LaOpinión).- Al menos 82 personas murieron en relación con las inundaciones repentinas que azotaron el centro de Texas, según las autoridades. El número incluyó al menos 28 niños en el condado de Kerr, donde 10 niñas y un consejero del campamento Mystic seguían desaparecidos, informaron las autoridades en su último reporte.

Además, el Gobernador Greg Abbott afirmó que las inundaciones repentinas seguían representando un peligro para partes de Texas, con más lluvias previstas en varias zonas.

Larry Leitha Jr., Alguacil del condado de Kerr, uno de los más afectados por el desastre, anunció en una rueda de prensa que en su jurisdicción se habían localizado 68 fallecidos, de los cuales 40 eran adultos y 28 niños.

Entre esos 68 fallecidos, 18 adultos estaban sin identificar, al igual que 10 de los niños.

My heart goes out to the missing children, their parents and loved ones and all the missing souls from Camp Mystic in Kerr, Texas. 🙏😢💜 pic.twitter.com/j9nr8G6eSR — Lydia Cornell (@LydiaCornell) July 6, 2025

A estas muertes se sumaron otras 14 en condados cercanos: seis en el de Travis, tres en Burnet, dos en Kendall, dos en Williamson y uno en Tom Green, indicó la cadena CNN.

Sin embargo, se esperaba que el número de muertos aumentara aún más a medida que las autoridades estatales continuaban buscando personas desaparecidas, incluidas niñas que estaban en un campamento de verano.

Como ejemplo, los equipos de emergencias seguían buscando a 10 niñas y una monitora que se encontraban en el campamento cristiano Mystic cuando las aguas del río Guadalupe comenzaron a crecer en la madrugada del viernes.

Aunque en un principio las autoridades locales no establecieron una cifra concreta de desaparecidos, ya que en la zona se encontraba acampada mucha gente de fuera de la región con motivo de las festividades del 4 de julio, el Gobernador de Texas, Greg Abbott, estimó que había 41 desaparecidos por las inundaciones.

Rescue and recovery efforts continue in full force in Kerr County. DPS along with partners from several agencies including @TPWDnews are combing through debris and damage as the mission is ongoing. #protectandserve pic.twitter.com/vOJQwUfnjd — Texas DPS (@TxDPS) July 7, 2025

Durante el domingo, se esperaban más precipitaciones y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta de vigilancia por inundaciones hasta las 19:00 horas (local), con acumulaciones adicionales de cinco a 10 centímetros de lluvia, y hasta 25 centímetros en algunas partes aisladas.

Desde la madrugada del viernes, equipos de rescate y voluntarios recorrieron las regiones afectadas en búsqueda de víctimas: a pie, ayudados con perros o caballos, en botes, coches todo terreno y helicópteros.

El jefe de la División de Manejo de Emergencia de Texas, Nim Kidd, anunció también el domingo que ya habían comenzado con las labores de “recuperación”, como limpiar los escombros y abrir de nuevo carreteras.

En Kerrville, durante el día, se pudieron observar retroexcavadoras y camiones llevándose algunos de los escombros y moviéndolos para limpiar las calles.

This was the horrifying view from a nurse at Camp Mystic as a bus full of campers and staff were evacuated in Kerr County, TX back on Friday, looking out at the absolute devastation left behind by flash flooding.#TXwx pic.twitter.com/96MAqs0lI9 — WeatherNation (@WeatherNation) July 7, 2025

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una declaración de emergencia por desastre natural para atender las inundaciones en Texas y permitir que se activara la Agencia Federal de Manejo de Emergencia (FEMA) en la zona.

Trump dijo que no se había desplazado rápidamente a Texas para no entorpecer las labores de emergencia, y sugirió que viajaría a la zona devastada el viernes.

