Sheinbaum condena xenofobia en marcha y "racismo aberrante" contra policía de la CdMx

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado enérgico a rechazar todo tipo de discriminación al ser cuestionada esta mañana sobre los hechos ocurridos el pasado viernes en la Ciudad de México (CdMx), donde una protesta contra la gentrificación derivó en actos de violencia y expresiones xenofóbicas.

“No al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo, cero discriminación. Todas y todos los seres humanos somos iguales y no podemos tratar a nadie como menos”, sentenció durante su conferencia de prensa matutina.