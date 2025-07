El FBI concluye que Epstein se suicidó y no hay una lista de clientes; divulga videos

El FBI difundió un informe en el cual señaló que Jeffrey Epstein sí cometió suicidio, además de que no existe una lista de personas involucradas en la red de tráfico sexual que presuntamente lideraba. La noticia ha levantado sospechas por la cercana relación del exmagnate con Donald Trump.

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- Un informe publicado por el Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) en conjunto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que Jeffrey Epstein cometió suicidio durante su reclusión en una cárcel estadounidense, además de que aseguró que no hay pruebas de que exista una "lista de clientes" presuntamente implicados en una red de explotación sexual de menores.

Además, el FBI también reveló videos de las cámaras de seguridad del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, los cuales muestran cómo fueron las últimas horas del magnate financiero antes de quitarse la vida dentro de su celda, en agosto del 2019.

Cabe recordar que Epstein permanecía detenido en dicha prisión a la espera del juicio en su contra luego de ser acusado como el presunto operador de una red de tráfico sexual de menores en el que supuestamente estaban involucradas distintas personalidades, políticos e incluso miembros de la realeza.

El informe presentado por el FBI y el Departamento de Justicia estadounidense sobre el caso Epstein fue elaborado por petición del Presidente Donald Trump; como resultado de la revisión autoridades estadounidenses determinaron que el magnate se suicidó dentro de su celda, con lo que se descartan las teorías de conspiración que fueron difundidas.

Además, dicho documento afirma que no existe la llamada "lista de clientes" que supuestamente estaban vinculados a una red de tráfico sexual de menores, por lo que no habrá posibilidad de que haya juicios o acusaciones contra otras personas por este caso.

Una de las personas que supuestamente formaba parte de dicha lista era el propio Donald Trump, tal como lo afirmó el empresario Elon Musk luego de la ruptura que hubo entre ambos personajes a comienzos de junio.

A través de una publicación en X (plataforma de la que es dueño), Musk difundió el siguiente mensaje: "Es hora de lanzar la gran bomba: Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. ¡Que tengas un buen día, DJT!"

Si bien días tiempo después el hombre más rico del planeta borró su publicación y ofreció una disculpa, el daño ya había sido hecho y sirvió para regresar a la luz la amistad que compartieron Trump y Epstein por varios años.

Difunden video de últimos momentos de Epstein

Además de publicar el informe sobre el suicidio de Jeffrey Epstein, el FBI reveló varios videos, con cerca de 11 horas de duración, en los que se observa cómo fueron las últimas horas del magnate dentro del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, antes de quitarse la vida.

En dichas grabaciones, captadas por cámaras de seguridad del centro penitenciario, se observa al magnate siendo trasladado a su celda mientras es escoltado por dos oficiales; este material fue grabado la noche del 9 de agosto del 2019.

De acuerdo con lo que se aprecia en los videos, durante la noche no hubo guardias u otras personas acercarse a la celda de Epstein, por lo que se sospecha que fue en ese momento cuando se quitó la vida.

Alrededor de las 6:30 horas del 10 de agosto se observa a varios uniformados en el área común distribuyendo el desayuno a los presos, es en ese momento cuando se dieron cuenta de que el magnate se había suicidado, por lo que fue trasladado a un hospital, donde lo declararon muerto.

La relación Epstein y Trump

Las conclusiones a las que llegó el FBI sobre el caso Epstein han desatado múltiples dudas y teorías sobre que, en realidad, el Departamento estadounidense trata de enterrarlo para no manchar la imagen del Presidente Donald Trump, quien fue visto en múltiples ocasiones junto al exmagnate acusado de liderar una red de explotación sexual.

Una grabación de 1992 muestra a Donald Trump en su casa en Mar-a-Lago, bailando, sonriente, pero particularmente hablándole de cerca a Jeffrey Epstein, condenado por prostitución de menores de edad en una red que involucraba a personalidades de la política y el espectáculo. "Mírala, ahí atrás... ", se le escucha decir a Trump mientras señala a una mujer.

La grabación fue realizada por la NBC para el programa de entrevistas de Faith Daniels, "A Closer Look". NBC News la volvió a publicar en 2019, mientras Trump era Presidente y Epstein esperaba el juicio.

Trump comenzó a relacionarse con Epstein a finales de los años 80, según ha confesado el propio Presidente. "Conozco a Jeff desde hace 15 años. Es un tipo estupendo", declaró Trump a la revista New York en 2002, antes de que se hicieran públicas las acusaciones contra Epstein. "Es muy divertido estar con él", dijo entonces.

La relación entre Trump y Epstein volvió a salir a luz en medio de la ruptura del Presidente estadounidense con otro magnate, en este caso Elon Musk, quien acusó al republicano de ser unos de los nombres que figura en las “listas de Epstein” como se le conoce a los registros de vuelos, agendas de contactos y testimonios relacionados con el caso del financiero. Estos papeles fueron recolectados durante las investigaciones por tráfico sexual y abuso de menores que llevaron al arresto de Epstein en 2019.

El nombre de Trump, de hecho, figura entre los que aparecen en los registros de vuelo del avión privado de Epstein. Trump voló en el jet privado de Epstein varias veces en la década de 1990, principalmente entre Palm Beach, Florida, y la ciudad de Nueva York, según lo que se publicó como prueba en el juicio de Ghislaine Maxwell, quien fue condenada por tráfico sexual por ayudar a Epstein a abusar de menores de edad, reporta Newsweek.

Las personas nombradas en los documentos no están necesariamente acusadas de ningún delito y Trump no ha sido vinculado.

Trump también fue fotografiado con Epstein en un evento en Mar-a-Lago en el año 2000, junto con la futura primera dama Melania Knauss y Maxwell. Tras el arresto de Epstein, Trump, entonces Presidente, se distanció. "No me gustaba", declaró a los periodistas en una conferencia de prensa en julio de 2019. "Tuve una pelea con él hace mucho tiempo".

In 1992 Trump partied with Jeffrey Epstein. Just gonna leave this here: pic.twitter.com/eUFm7cGVab — Natalie F Danelishen (@Chesschick01) June 5, 2025

Trump en cambio dijo sobre Maxwell tras su arresto en 2020. "La verdad es que no lo he seguido mucho. Francamente, solo le deseo lo mejor", expresó. "La he visto en numerosas ocasiones a lo largo de los años, especialmente desde que vivía en Palm Beach, y supongo que ellos vivían allí”.

A eso se suma que el expiloto de Epstein, Lawrence Visoski Jr., testificó en 2021 que Trump, junto con otros hombres poderosos, voló a bordo del avión privado de Epstein en varias ocasiones, señala Newsweek. Visoski testificó que nunca vio evidencia de actividad sexual ni de actos sexuales con menores de edad en los vuelos.

Trump también es mencionado en una declaración de 2016 de Johanna Sjoberg, acusadora de Epstein. Sjoberg recordó haber pasado varias horas con Epstein en el casino de Trump en Atlantic City. No dijo si se reunió con Trump ni lo acusó de ninguna irregularidad.

- Con información de Europa Press