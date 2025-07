El DHS usa marcha contra gentrificación en CdMx para promover app de autodeportación

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) aprovechó las recientes protestas contra la gentrificación que ocurrieron en la Ciudad de México (CdMx) para impulsar su programa de autodeportación, promovido a través de la aplicación CBP Home.

Desde sus redes sociales, la dependencia publicó un mensaje en el que invita a migrantes a salir voluntariamente del país, el cual fue acompañado con una serie de imágenes en las que se observan los daños a negocios, edificios y mobiliario urbano en la capital del país por la protesta del pasado viernes 4 de julio.

En otro post, el DHS usó fotos de las protestas, en las que se ven mensajes como “paga impuestos, aprende español, respeta mi cultura”, y “no es tu hogar”, para resaltar su campaña contra los migrantes que se encuentran en Estados Unidos de forma irregular.

If you are in the United States illegally and wish to join the next protest in Mexico City, use the CBP Home app to facilitate your departure. https://t.co/P2vKuhbp65

— Homeland Security (@DHSgov) July 6, 2025