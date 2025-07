Benjamín Netanyahu nomina oficialmente a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz

Por Armando Hernández

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llegó a Washington el lunes y visitó la Casa Blanca para reencontrarse con el Presidente Donald Trump y entre otras cosas, hablar sobre un acuerdo de alto al fuego que podría detener los combates en Gaza.

Sin embargo, Netanyahu acaparó la atención al anunciar que nominó al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el Premio Nobel de la Paz.

Netanyahu entregó a Trump la carta de nominación durante una cena en la Casa Blanca, en la que ambos discutieron la propuesta estadounidense de un alto al fuego de 60 días en la Franja de Gaza.

El Primer Ministro elogió los esfuerzos de Trump por promover la paz “en muchos países, pero especialmente en Oriente Medio”. “Es bien merecido y deberías recibirlo”, afirmó Netanyahu en referencia al Nobel.

El anuncio sorprendió a Trump, quien agradeció el gesto diciendo: “Viniendo de ti, es muy significativo”.

BREAKING: Benjamin Netanyahu NOMINATES Donald Trump for the Nobel Peace Prize.

Netanyahu: “Hey Donald can you bomb this sovereign nation for us?”

Trump: “Sure”.

Netanyahu: “You deserve a Nobel Peace Prize.” pic.twitter.com/Fl6mOUMDkx

— Brian Krassenstein (@krassenstein) July 7, 2025