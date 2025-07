La FGR abre investigación contra Peña Nieto por Pegasus; pedirá información a Israel

"En este caso específico que acaba de hacerse público, lo que nosotros estamos haciendo es pedirle ya formalmente al Gobierno de Israel la autorización, a través del sistema de asistencia jurídica internacional, para que esas afirmaciones queden dentro de un marco legal y no se vayan al mismo vacío de denuncias que no se sostienen. Lo que nosotros vamos a hacer y se los vamos a comunicar en forma inmediata es cómo hicimos la solicitud formal al Gobierno de ese país, cuándo nos van a contestar y cómo nos van a contestar para que nosotros no tengamos una hipótesis que no se complete con una prueba suficiente y clara. En esto tenemos que ser muy claros, si no, se vuelve a repetir lo que acaba de ocurrir", dijo el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) al ser cuestionado por la acusación contra Enrique Peña Nieto.

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).– Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó este martes que se abrió una nueva carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto (EPN). Esta vez está relacionada con el software espía Pegasus, luego de que surgieran nuevas revelaciones, tras la publicación y el reportaje de The Marker, que vinculan a autoridades mexicanas con la compra del programa durante la Administración anterior de Enrique Peña Nieto. Con respecto a las otras investigaciones contra Peña Nieto, dijo que no se han judicializado porque no se han ratificado las denuncias.

Gertz explicó que desde el inicio del sexenio pasado se presentaron denuncias por el caso Pegasus, pero no se habían logrado corroborar con pruebas suficientes. Sin embargo, dijo que las nuevas evidencias dan lugar a una investigación más sólida.

Agregó que la FGR solicitará información directamente a las autoridades de Israel, país donde se encuentra la empresa desarrolladora del software, con el fin de incorporar esa información médica y técnica al expediente en curso.

“Nosotros ya abrimos una carpeta y vamos a reclamar a las autoridades de Israel que esta información que dieron de carácter mediatico la podamos incorporar a una carpeta para seguir adelante”, explicó.

El Fiscal reconoció que la relación con las autoridades israelíes ha sido complicada, como ha ocurrido también con otras investigaciones abiertas, entre ellas las relacionadas con el caso Ayotzinapa.

Dijo que hasta el momento va n a esperar que las autoridades ratifiquen la información “ eso nos permitiría a volver a reabrir esa parte de la información, porque la de los hechos concretos, esa sí ya la judicializamos, y esta puede haber esa vinculación”.

Cuestionado sobre las otras carpetas de investigación que hay en contra de Enrique Peña Nieto, Gertz Manero dijo que han vuelto a exigir a todas las autoridades que hicieron algun tiempo de denuncia, nos ratifiquen todos los elementos para poderlo judicializar, pero que no han ido a ratificar la denuncia.

Desde el año 2022 la propia FGR informó que existen carpetas de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, derivados de diversas denuncias que incluyen a la empresa OHL por posibles delitos patrimoniales y electorales.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.