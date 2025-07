Trump impondrá arancel de 50% al cobre y amenaza con 200% a farmacéuticas extranjeras

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).- Estados Unidos (EU) impondrá un arancel del 50 por ciento al cobre importado como parte de una nueva estrategia para fortalecer su industria minera y reducir la dependencia de proveedores extranjeros.

La medida, anunciada este martes por el Presidente Donald Trump, podría afectar a países exportadores como México y Chile, y generar tensiones adicionales en el comercio internacional.

La declaración provocó una reacción inmediata en los mercados: la cotización del cobre se disparó hasta un 17 por ciento tras conocerse la noticia, aunque posteriormente moderó su avance a un 10 por ciento hacia las 20:30 horas (hora peninsular española).

Sobre los productos farmacéuticos, Trump adelantó que el arancel del 200 por ciento comenzaría a aplicarse dentro de un año o año y medio, dando ese plazo para que las empresas se reorganicen. “Van a ser gravados con una tasa muy, muy alta”, advirtió.

El aviso se produce justo un día antes de que venza el plazo original otorgado a los socios comerciales para establecer nuevos gravámenes en reemplazo de los llamados “aranceles recíprocos”. Durante este periodo, Washington sólo logró cerrar acuerdos con China, el Reino Unido y Vietnam.

Además, decidió extender hasta el 1 de agosto la tregua comercial de 90 días anunciada en abril, la cual estaba programada para concluir mañana 9 de julio.

El Presidente de Estados Unidos aseguró hoy mismo que la prórroga del 1 de agosto para la aplicación efectiva de los aranceles individualizados por países no volvería a aplazarse, al tiempo que advirtió que se enviarían nuevas cartas a lo largo de estos días.

Copper is up +20% after Trump imposes 50% tariff on copper imports🤯 pic.twitter.com/26zCwUuqAz

— PX (@PaneahX) July 8, 2025