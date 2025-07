El TFJA hila cadena de fallos a favor de poderosos: Duarte, Elba Esther, Robles…

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).– El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que no fue renovado en la elección judicial, ha anulado adeudos millonarios por impuestos de políticos vinculados previamente con casos de corrupción, también ha votado por absolverlos de otras sanciones.

Entre ellos destacan los casos de la lideresa sindical Elba Esther Gordillo, del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, así como el de la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles y José Carreño Camacho, exfuncionario de la Función Pública investigado por omisiones relacionadas con la Casa Blanca del expresidente Enrique Peña Nieto.

Este Tribunal, que a junio de 2024 determinaba juicios por más de 1.2 billones de pesos, sigue bajo el control de los grupos políticos de Felipe Calderón, Peña Nieto, Diego Fernández de Cevallos y Manlio Fabio Beltrones.

El Magistrado presidente de la Sala Superior, por ejemplo, es Guillermo Valls Esponda, propuesto por Peña Nieto y muy cercano a Roberto Gil Zuarth, secretario particular de Calderón y cuyo despacho, Accuracy Legal and Consulting, ha defendido al exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, señalado por la Fiscalía General de la República de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha abordado adeudos millonarios al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Elba Esther Gordillo por 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, años fiscales en que lideraba al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El pleno de la Sala Superior resolvió anular varios pagos fiscales por un total de 35.5 millones de pesos, pero también en julio de 2024 determinó que pague más de 21 millones de pesos por otro crédito fiscal.

La lideresa del SNTE (1989-2013) fue detenida a inicios del Gobierno de Peña Nieto en el aeropuerto de Toluca. El entonces Procurador Jesús Murillo Karam encabezó su detención por presunto desvío de recursos del sindicato de maestros. Estuvo en prisión preventiva y domiciliaria hasta que fue absuelta en agosto de 2018.

El 6 enero de 2021, por propuesta del Magistrado Carlos Charaund –del grupo de Beltrones y Calderón–, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló el pago de un adeudo fiscal al SAT por 9 millones 431 mil pesos.

Desde 2020 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa había dejado sin efecto la sentencia emitida en septiembre de 2019 por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, la cual había determinado ese crédito fiscal por Impuesto Sobre la Renta (ISR), actualizaciones, recargos y multas por el ejercicio fiscal de 2012.

En aquel 2021, el Magistrado Charaund expuso en su ponencia que la resolución del Tribunal Colegiado no estaba fundada y que el SNTE ni “La Maestra” habían deducido o pretendían deducir comprobantes fiscales.

Entre los siete votos a favor de anular ese adeudo fiscal de “La Maestra” por el año fiscal 2012 estaba el ahora Magistrado presidente Guillermo Valls. Los tres votos en contra de anular este adeudo fiscal fueron del Magistrado Carlos Mena Adame –yerno del exministro de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia–, la Magistrada Nora Urby Genel y el Magistrado Alfredo Salgado Loyo.

Por el año fiscal de 2010, Gordillo también debía al SAT otros 16 millones de pesos. Pero el 7 de diciembre de 2022 volvió a ganar a la autoridad tributaria ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En esa ocasión la entonces Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel propuso que no pagara ese crédito fiscal, recargas y multas luego de que el SAT había impugnado la primera resolución en enero de 2021. Por decisión unánime y sin leer la ponencia en la sesión pública, el pleno del Tribunal determinó anular su obligación fiscal.

Asimismo, del año fiscal 2011 Gordillo Morales debía al SAT otros 10.1 millones de pesos que logró librar a través de este Tribunal Federal. El 5 de octubre de 2022, por ponencia del Magistrado Carlos Mena Adame –propuesto por Calderón–, el pleno de la Sala Superior determinó con 9 votos a favor y uno en contra que el SAT violó la garantía de audiencia de la líder sindical, pues estaba privada de la libertad y no pudo ejercer debidamente su defensa. El único voto en contra fue el de la Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, quien propuso anular el adeudo del año 2010.

“Se contravierte la violación a su garantía de audiencia, el cual resulta fundado porque la autoridad no respetó el derecho de audiencia de la demandada, atendiendo al hecho de que se encontraba privada de su libertad durante la revisión de gabinete que le fue practicado, por lo que no le fue posible ejercer debidamente su defensa”, planteó el Magistrado Mena durante la sesión pública.

En contraste, el 3 de julio de 2024 el mismo Tribunal de Justicia Federal Administrativa determinó por unanimidad de ocho votos que Elba Esther Gordillo, debe pagar al SAT 21 millones 252 mil pesos por Impuesto Sobre la Renta, recargos y multas.

Ese adeudo se derivó de pagos que hizo con la tarjeta de crédito entre 2008 y 2009 sin justificar con documentos que tenían relación con su representación sindical, planteó el Magistrado Carlos Charaund (el mismo que propuso absolverla del pago fiscal de 9 mdp).

“La actora no acreditó que los depósitos de su cuenta bancaria, pagos de tarjeta de crédito y servicios correspondan a erogaciones realizadas a cuenta de un tercero (el SNTE), ello en razón de que no presentó la documentación comprobatoria que lo acreditara, por lo que se ubicó en la hipótesis de otros ingresos que debió acumular”, argumentó el Magistrado Charaund.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló de manera definitiva los adeudos fiscales del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y de Hidroponia de Parral, una productora de tomate de su esposa Bertha Duarte debido a irregularidades en las notificaciones de autorías fiscales durante el Gobierno de Javier Corral.

“El licenciado Duarte debía 14 millones de pesos, la empresa 35 millones de pesos y la señora Bertha (Duarte), como deudora solidaria, le determinan un crédito fiscal de 4 millones de pesos. Al no haber atendido estas auditorías –pues evidentemente no tuvimos conocimiento de su desahogo ni conclusión–, no se presentan demandas de nulidad y en el 2022, estando el licenciado Duarte recluido de manera ilegal (sic) en el Cereso aquí en Chihuahua, llega un funcionario de la autoridad recaudadora y le requiere el pago de 13 millones de pesos, evidentemente no los traía en la bolsa y procedieron al embargo de dos inmuebles de su propiedad. Ahí nos dimos cuenta de la existencia de la auditoría y del crédito fiscal”, afirmó su abogado fiscalista Luis Delgado en una rueda de prensa el pasado 2 de julio.