Horner es despedido de Red Bull después de 20 años al frente; Mekies tomará su puesto

Christian Horner ya no estará al frente de Red Bull en el próximo Gran Premio de Bélgica, decimotercera prueba del calendario en el Circuito de Spa-Francorchamps, que se celebrará del 25 al 27 de julio.

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS).- El británico Christian Horner fue despedido este miércoles como CEO de Red Bull Racing "con efecto inmediato" después de 20 años al frente de la escudería austriaca, que ahora confía en Laurent Mekies, hasta ahora al frente de Visa Cash App Racing Bulls, para dirigir al equipo energético, según un comunicado.

Tal y como publicó la Fórmula 1 y la propia escudería en sus redes sociales, Horner deja "con efecto inmediato" su cargo como CEO de Red Bull. La escudería cesa a su "Team Principal" después de la salida el año pasado del ingeniero Adrian Newey, ahora en Aston Martin, y tras el caso de comportamiento inapropiado, conocido como sexgate, con una empleada del equipo, el cual ya dejó tocada su posición e imagen dentro de la estructura.

"Después de 20 años con el equipo, Christian Horner deja Oracle Red Bull Racing como director del equipo y CEO", escribió la escudería austriaca en su perfil de X, donde agradeció la "incansable y excepcional labor" del británico.

BREAKING: Christian Horner is to exit Red Bull Racing with immediate effect#F1 pic.twitter.com/v50mwnBlV6 — Formula 1 (@F1) July 9, 2025

Red Bull dejó claro que Horner "ha sido fundamental para convertir a este equipo en uno de los más exitosos de la F1", con ocho Mundiales de Pilotos y seis de Constructores. "Gracias por todo Christian, siempre serás parte importante de la historia de nuestro equipo", zanjó el breve comunicado.

Así, el británico, expiloto de 51 años, abandona la estructura que dirigía desde hace dos décadas, ganando los ocho títulos mundiales de Pilotos de Red Bull, cuatro del alemán Sebastian Vettel -de 2010 a 2013- y cuatro del neerlandés Max Verstappen -de 2021 a 2024-.

Precisamente, con el vigente campeón de la F1 no tenía la mejor relación, provocado en parte por los encontronazos habituales con el también expiloto y padre de "Mad Max", Jos Verstappen. Precisamente, su cese se produce en medio de los rumores sobre la salida de Red Bull del tetracampeón del mundo de la F1, además de en medio del bajón de rendimiento del equipo austriaco, con sólo un triunfo en las últimas nueve carreras.

BREAKING: Laurent Mekies takes over CEO duties at Red Bull Racing with immediate effect#F1 pic.twitter.com/z0VfUrVvA6 — Formula 1 (@F1) July 9, 2025

Y es que la escudería de la bebida energética ha ido perdiendo fuerza y poder en la parrilla en los últimos meses -ya no son ni el segundo equipo por rendimiento-, con la salida de los valedores y grandes figuras de los éxitos más recientes. La salida más importante fue la del ingeniero Adrian Newey, que puso rumbo a Aston Martin antes del importante cambio reglamentario que se producirá el año que viene.

La situación de Horner en la estructura de Milton Keynes empezó a tambalearse hace aproximadamente año y medio, cuando tuvo que enfrentarse a acusaciones de comportamiento inapropiado, presentadas en febrero de 2024 por una compañera de trabajo. El británico las negó desde el principio, y fueron desestimadas después incluso de una apelación.

"Nos gustaría dar las gracias a Christian Horner por su excepcional trabajo durante los últimos 20 años. Gracias por todo, Christian, y permanecerás para siempre como una parte importante de la historia de nuestro equipo", expresó el director general de Red Bull, Oliver Mintzlaff, en declaraciones publicadas por Sky Sports.

BREAKING: Alan Permane appointed Team Principal of Racing Bulls#F1 pic.twitter.com/8OyJ1nI7i0 — Formula 1 (@F1) July 9, 2025

El mandatario destacó "su incansable compromiso, experiencia, conocimientos y pensamiento innovador" al frente de la escudería en las últimas dos décadas. "Ha sido fundamental en el establecimiento de Red Bull Racing como uno de los equipos más exitosos y atractivos en la Fórmula 1", agregó.

Así, comienza una nueva etapa en Red Bull, que encomienda el cargo de CEO de la escudería "con efecto inmediato" a Laurent Mekies, hasta ahora "Team Principal" de Visa Cash App Racing Bulls, filial de los "energéticos". Mientras que Alan Permane, actual director de Carrera de RB, pasará a dirigir el equipo.

"El último año y medio ha sido un absoluto privilegio liderar el equipo. Ha sido una aventura increíble contribuir al nacimiento de Racing Bulls junto con todo nuestro talento. El espíritu de equipo es increíble, y creo firmemente que esto es sólo el principio. Alan es la persona perfecta para tomar las riendas y continuar nuestra trayectoria", valoró Mekies.

More on managerial reshuffle at Red Bull Racing, with Laurent Mekies promoted to CEO 📰👇#F1 https://t.co/kFDjqBVMG6 — Formula 1 (@F1) July 9, 2025

Por su parte, Permane afirmó sentirse "muy honrado de asumir el cargo de Director del Equipo" en RB. "Quiero agradecer a Oliver y Helmut la confianza depositada en mí. Tengo muchas ganas de trabajar con Peter para continuar el buen trabajo que tanto él como Laurent han realizado para sacar adelante a este equipo. Este es un nuevo reto para mí, pero sé que puedo contar con el apoyo de todos", concluyó.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press/