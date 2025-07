GenteAsí ¬ Alcalde de Tlacotepec tira aguas negras al río, ¡con un manantial cerca!

Tras el colapso del drenaje en Magdalena Tlacotepec, Oaxaca, el gobierno local decidió verter las aguas negras a un río cercano.

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- Hace unos días, la red de drenaje de Magdalena Tlacotepec, un municipio ubicado en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, colapsó debido a las lluvias de las últimas semanas. Pero también a la falta de mantenimiento y la saturación del sistema.

Ante esto, el Edil José Javier Morales Revuelta ordenó descargar las aguas del drenaje, mediante un sistema de bombeo y manguera, al río. Dijo que en el municipio requieren una planta de tratamiento de aguas negras, pero que no cuentan con los recursos para construirla y operarla.

Y que, entonces, sí, fue un error verter el agua del drenaje a uno de los ríos, pero que no tuvieron de otra, porque no tienen dinero para hacer la planta. Así que pues, ¿por qué no?, en lugar de que el agua del drenaje sea la única contaminada, también contaminemos el agua del río.

En Magdalena Tlacotepec hay un manantial conocido como Ojo de Agua, un balneario natural de aguas cristalinas que recibe a muchas personas, sobre todo en esta temporada vacacional.

Pero el problema va más allá de este municipio. La descarga de aguas residuales sin tratar en ríos y cuerpos de agua en realidad es una práctica común en todo el país. Y pese a que se han demostrado los impactos ambientales, sociales y económicos de gran alcance, las autoridades y, sobre todo, las empresas continúan haciéndolo.

De acuerdo con la Universidad Iberoamericana (UI), en México sólo se trata el 30% de las aguas residuales de los procesos industriales y del drenaje. O sea, el 70 por ciento se va a los ríos, canales y mares, contaminándolos.

El problema es de tal magnitud que en ríos, como el Sonora y el río Atoyac, en Puebla, la contaminación ha causado la pérdida de entre el 60 y el 70 por ciento de la biodiversidad acuática local.

Y bueno, muchas veces los ayuntamientos efectivamente no cuentan con el presupuesto suficiente para construir plantas de tratamiento. José Morales Revueltas, presidente municipal de Magdalena Tlacotepec se defendió diciendo que el 6 de julio el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, acudió a esa localidad.

El edil aprovechó esa vista para pedirle al gobernador que se mochara con la planta de tratamiento. Pero, mientras llega ese dinerito, su plan provisional es convertir el río en cloaca. Siempre hay gente así, que se lava las manos... en aguas negras.

Blanca Juárez https://www.sinembargo.mx/author/blancajuarez/ Periodista egresada de la UNAM. Cubre temas políticos, laborales, sociales y culturales con perspectiva feminista.