Claudia condena misoginia de Salinas Pliego y se solidariza con periodistas agredidas

La deuda de Grupo Salinas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha dado un brinco de 11 mil millones de pesos en un año mientras su principal accionista, Ricardo Salinas Pliego, patalea en todas las instancias legales para no pagar. Por ello, Claudia Sheinbaum cree que el empresario ahora busca que se hable de otra cosa.

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó este martes las expresiones misóginas y machistas del empresario Ricardo Salinas Pliego, y expresó su respaldo a las periodistas Sabina Berman, Vanessa Romero Rocha y Denise Dresser, quienes han sido blanco de agresiones verbales por parte del dueño de Grupo Salinas.

“Toda mi solidaridad con Sabina, Vanessa e incluso Denisse Dresser que, miren que no coincidimos en casi nada, pero no se puede llamar ahora a una mujer de la manera en la que esta persona se dirige, con una misoginia, un machismo terrible”, declaró durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum Pardo consideró que los ataques del empresario buscan desviar la atención del adeudo fiscal de 74 mil millones de pesos (mdp) que mantiene con el Estado mexicano.

“¿Qué es lo que está en el fondo? Pues que no quieren que se hable de lo que le debe al pueblo de México. Entonces le busca por aquí, le busca por allá… y que él va a combatir a la 4T y a la Presidenta, pues sí, pero debe 74 mil millones de pesos”, afirmó.

La mandataria mexicana también recordó que Salinas Pliego ha agredido verbalmente a otras mujeres, incluyendo a figuras políticas como Citlalli Hernández Mora, actual Secretaria de Mujeres. Subrayó que este tipo de conductas deben ser condenadas por la sociedad en su conjunto.

“Ya lo vivió Citlalli también, de esta manera. Y [la condena] tiene que ser social, no sólo de la Presidenta, porque no puede ser la manera en que se dirige a periodistas. Coincidamos con ellas o no, o a cualquier mujer”, señaló.

Sheinbaum sostuvo que estas expresiones forman parte de una estrategia de presión contra su Gobierno, pero aseguró que no cederá ante ese tipo de ataques. “Habla mal de la Presidenta, habla mal de la 4T, habla mal de mucha gente, incluso de los que no son de la 4T, pero lo critican. Entonces, ¿qué es lo que busca? Presionar. Entonces que no se dejen presionar. No pasa nada. Que hablen todo el día mal de la Presidenta. Cada vez lo ven menos, la verdad, está perdiendo rating”, sostuvo.

Finalmente, en referencia directa al empresario, la doctora dio una especie de cachetada con guante blanco al comentar: “Cuando uno tiene principios, sabe que lo que uno está haciendo está bien, y que la defensa son los principios, ahora sí que la Constitución y el pueblo, con honestidad. La autoridad moral no se compra en la esquina, ni en ninguna tienda. Esa se construye todos los días. No tiene precio”.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.