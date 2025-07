La CdMx enfrenta escalada en precios de vivienda y zonas cada vez menos accesibles

Uno de los detalles más importantes que hallaron los expertos es que el efecto de la gentrificación ocurre en ciertas colonias capitalinas, pero ese impacto también se "derrama" en los barrios aledaños, desplazando a cada vez más personas a zonas cada vez más alejadas.

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).– México discute en los últimos días sobre los procesos de gentrificación de diversos barrios de la capital. Entre las consecuencias de este proceso donde grupos de personas con mayor poder adquisitivo desplazan a otras de menor economía, obligándolas a salir a otras zonas y hacer lo mismo con gente de aún más bajos recursos, se encuentra precisamente el desplome en las últimas dos décadas de la capacidad de los capitalinos de acceder a una vivienda digna .

Este proceso, que ya ha tenido reacciones con la manifestación que se llevó a cabo la semana pasada en barrios como la Condesa y la colonia Roma, no es accidental. De acuerdo con un estudio publicado a principios de 2024, hubo una disminución general de cuatro veces en la accesibilidad a la vivienda entre 2005 y 2015.

Pero eso no se limita a las zonas más caras de la CdMx. Las zonas "no gentrificadas", indican los expertos, sufrieron un aumento de precios del triple entre 2000 y 2022, mientras que el "supergentrificado" Polanco experimentó un incremento de ocho veces entre 2000 y 2018. "La gentrificación se extendió principalmente por barrios exclusivos a lo largo de avenidas principales, formando un circuito de zonas residenciales de alto costo", concluye el trabajo.

Menores salarios, mayores pecios

El estudio, publicado en febrero de 2024 en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, realizó un análisis espacial y temporal de los patrones de vivienda en la Ciudad de México utilizando una extensa base de datos de 16 mil precios de departamentos y casas, que abarca el período de 2000 a 2022.

"Nuestros hallazgos revelan una tendencia sorprendente: los precios promedio de la vivienda se han cuadruplicado en un período de 20 años, sin considerar la inflación. En contraste, el ingreso laboral per cápita de los ciudadanos mexicanos ha disminuido en relación con la inflación", indicaron.

Los expertos, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), las universidades autónomas del Estado de México (UAEM) y de la de Cuernavaca, encontraron que el precio promedio por metro cuadrado (en pesos mexicanos) de la vivienda en la ciudad, entre los años 2000 y 2022 se multiplicó por seis.

"La derivada del precio promedio indica que los incrementos más significativos se produjeron entre 2014 y 2016, coincidiendo con las administraciones del expresidente Enrique Peña Nieto y el exalcalde Miguel Ángel Mancera", destacaron.

Un ejemplo de la pérdida adquisitiva de los capitalinos: en 2005, una familia necesitaba ahorrar el 25 por ciento de sus ingresos anuales totales para adquirir o comprar tres metros cuadrados en CdMx. Para 2015, una década después –y durante gobiernos prianistas– a la misma familia no le hubieran alcanzado ni para un metro cuadrado ese mismo tipo de ahorro.

"En 2005, una familia necesitaba unos 20 años en adquirir un departamento de 50 metros cuadrados", ya de por sí un espacio pequeño, "pero para 2015, tardaría 80 años en pagarlo". Acabaría en el año 2095 por un espacio discreto.

El estudio culmina con las cifras de 2022, por el impacto de los llamados "nómadas digitales", sobre todo ciudadanos extranjeros que llegaron a la capital tras la pandemia de COVID-19, elevando precios y sin recibir cargos fiscales, dice el estudio, no parece afectar significativamente la dinámica del acceso a la vivienda ni el número de años necesarios para costear un departamento regular.

Pero advierten que podría ser prematuro observar el impacto total de estos recién llegados en el acceso a la vivienda: en 2022, se reportó que el número de extranjeros residentes en la Ciudad de México era de 11 mil, pero "la desigualdad de ingresos entre los ciudadanos promedio y los nómadas digitales podría agravar el problema del acceso a la vivienda" en los próximos años", aunque consideraron que no es la causa principal, pues incluso sin este factor se requieren políticas gubernamentales.

Precisamente la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, recordó la semana pasada que su administración ha promovido la vivienda social y programas de mejoramiento habitacional, debido a la expulsión de habitantes por el incremento en el costo de las rentas, y rechazó las expresiones xenófobas registradas durante la protesta en contra de la gentrificación.

El "derrame" de la gentrificación

Uno de los detalles más importantes que hallaron los expertos es que el efecto de la gentrificación ocurre en ciertas colonias capitalinas, pero ese impacto también se "derrama" en los barrios aledaños. "Polanco, una reconocida zona de lujo, registró su mayor incremento en 2017. Pensil, una zona vecina a Polanco, mostró un aumento en 2018", concluyeron.

Polanco, una "zona supergentrificada", mostró un rápido incremento de precios desde 2010, multiplicándose por ocho entre 2000 y 2018. Después de 2018, "el precio parece adaptarse a la saturación del mercado y ya no supera la inflación", pero el barrio gentrificado de Pensil, anteriormente un barrio popular, también se multiplicó por siete entre 2000 y 2022, debido principalmente a su proximidad a Polanco.

Ahora, incluso zonas más populares, como la Alcadía de Iztapalapa, triplicó sus precios entre 2000 y 2022. Otro caso notable fue el de Xoco, reconocida como una zona de gentrificación a raíz de la Torre Mitikah, un proyecto denunciado por despojo y daño ambiental por los vecinos. Xoco experimentó su mayor incremento en 2018, dice el estudio, una tendencia atribuida a la construcción de departamentos y desarrollos de lujo en la zona, tal como denunciaban sus críticos.

La colonia Condesa, considerada "supergentrificada", experimentó su aumento más sustancial en 2013, mientras que colonias populares como Doctores, Obrera y Guerrero vieron sus incrementos en años más recientes, posiblemente a consecuencia del derrame de estas zonas: los que antes podían pagar una renta o un pago ahora deben recurrir a otras colonias más baratas, donde a su vez desplazan a quienes no pueden competir económicamente con los recién llegados.

"La proliferación de la supergentrificación en las colonias de Polanco y Condesa impulsó la gentrificación de un conglomerado mayor en zonas aledañas, fenómeno es bastante similar al observado en las ciudades de Nueva York y Londres", concluye el estudio.

Los "racimos" de colonias gentrificadas

Por último, el estudo también concluyó que, para el año 2022, los costos de vivienda más altos se concentraron en las zonas centro y oriente de la Ciudad de México, particularmente a lo largo de la Avenida Insurgentes de norte a sur, la Avenida Reforma de este a oeste y la Avenida Constituyentes en la región oriente.

"Las dos principales zonas, o alcaldías, asociadas con los precios más altos son la Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo", ambas gobernadas actualmente por alcaldes prianistas. Las zonas más caras, por su parte, son Reforma-Polanco y Bosque de Chapultepec, seguidas de Cuauhtémoc y Tabacalera.

Además, entre las colonias más caras se encuentran Granada y Ampliación Granada (también conocida como Nuevo Polanco), y colonias de moda como Condesa y Roma, así como Xoco, el único de la Alcaldía de Coyoacán que figura entre los barrios más caros, debido a la influencia mencionada de Mítikah.

Manuel Gonzalez https://www.sinembargo.mx/author/manuel-gonzalez/ Ciudad de México | 1993. Estudió periodismo. Actualmente trabaja como Editor en la redacción de SinEmbargo MX. Antes, fue corresponsal para Infobae México, la Agencia Alemana de Prensa (dpa) y El País América. Tiene un blog (Apuntes en la ciudad), un newsletter (Apuntes subrayados) y un podcast (Al otro lado del sueño) personales.