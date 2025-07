SHCP confirma que EU dio prórroga para aplicar sanciones a CIBanco, Intercam y Vector

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmaron este miércoles que el Gobierno de Estados Unidos (EU) concedió una prórroga para comenzar a implementar las restricciones a transferencias de fondos de tres instituciones financieras mexicanas señaladas por presunto lavado de dinero: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

En una nota informativa, Hacienda informó que el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunció que extenderá 45 días el plazo para la entrada en vigor de las órdenes que restringen a los dos bancos y a la casa de bolsa, por lo que comenzarán a implementarse a partir del 4 de septiembre del 2025.

De acuerdo con el documento compartido por la dependencia, la decisión de aplazar el inicio de las sanciones contra dichas instituciones se dio gracias al diálogo y la colaboración de las autoridades financieras estadounidenses con el Gobierno de México.

La Secretaría de Hacienda recordó que el Gobierno mexicano asumió temporalmente la gestión de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señalados por presunto lavado de dinero, con el objetivo de supervisar a dichas instituciones, asegurar que cumplan con las regulaciones y evitar afectaciones a usuarios del sistema financiero.

Por otra parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no existe riesgo de un "contagio" por casos de lavado entre bancos mexicanos. Esta fue la respuesta que dio al ser cuestionada acerca de la alerta emitida por la agencia calificadora Fitch Ratings sobre el supuesto estrés que sufrirá el sistema financiero mexicano a raíz de este caso.

"No hay riesgo. Dicho no solamente por la Presidenta, sino por los bancos en México y todos el sistema financiero. Hacienda ha actuado de manera muy responsable. Lo que hizo los primeros días de la intervención para que justamente no hubiera este contagio fue muy importante", apuntó la mandataria durante la "mañanera del pueblo".