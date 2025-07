El Papa León XIV recibe a Zelenski y ofrece el Vaticano para negociaciones con Rusia

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS).- El Papa León XIV ha recibido este miércoles en su residencia de Castel Gandolfo al Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a quien ha ofrecido el Vaticano como sede para unas negociaciones con Moscú, a quien Kiev acusa de rechazar ésta y otras ofertas para alcanzar la paz.

Ambos líderes han abordado "el conflicto en curso y la urgente necesidad de una paz justa y duradera", según ha informado el Vaticano en un comunicado, en el que se ha subrayado "la importancia del diálogo" para "poner fin a las hostilidades".

Además, el pontífice ha expresado su "pesar por las víctimas", y ha renovado "su oración y cercanía al pueblo ucraniano", animando a realizar "todos los esfuerzos posibles para liberar a los prisioneros y encontrar soluciones compartidas".

Volodymyr Zelenskyy with His Holiness Pope Leo XIV at Castel Gandolfo

📸: Vatican Media pic.twitter.com/vXFtozX5lt

— Catholic Sat (@CatholicSat) July 9, 2025