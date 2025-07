Rusia lanza nuevo ataque masivo contra Ucrania, el peor desde el inicio del conflicto

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS).- Las Fuerzas Armadas de Ucrania han denunciado este miércoles el mayor ataque con drones y misiles contra el país por parte de Rusia desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, con más de 700 drones y siete misiles de crucero interceptados por los sistemas de defensa aérea, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.

La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las fuerzas rusas lanzaron 728 drones kamikazes y simuladores, siete misiles de crucero tipo "Iskander" y seis misiles balísticos tipo "Kinzhal" en el marco de su ataque, que ha tenido como "objetivo principal" la ciudad de Lutsk, en la provincia de Volonia (noroeste).

Asimismo, ha resaltado que los sistemas de defensa aérea han logrado derribar 718 drones y los siete 'Iskander', antes de resaltar que se han registrado "en cuatro ubicaciones" y añadir que los restos de las interceptaciones "han caído en catorce puntos", sin pronunciarse sobre posibles víctimas.

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, arremetió contra Rusia por este "nuevo ataque masivo" contra el país y confirmó que fue lanzado "el mayor número de objetos aéreos en un día". "La mayoría han sido derribados", ha ensalzado a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

A new massive Russian attack on our cities. It was the highest number of aerial targets in a single day: 741 targets – 728 drones of various types, including over 300 shaheds, and 13 missiles – Kinzhals and Iskanders. Most of the targets were shot down. Our interceptor drones… pic.twitter.com/Lxa5TdYVXT

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 9, 2025