Nvidia se vuelve la primera empresa que suma capitalización de 4 billones de dólares

Estados Unidos, 9 de julio (Europa Press).- El gigante tecnológico estadounidense Nvidia se ha convertido este miércoles, a los pocos minutos de la apertura de Wall Street, en la primera empresa cotizada en lograr alcanzar una capitalización de al menos cuatro billones de dólares.

Los títulos del fabricante estadounidense microprocesadores y tarjetas gráficas, que cerraron la sesión de ayer en 160 dólares, ha comenzado la sesión con un repunte del 0.76 por ciento, pero a los pocos minutos aceleraban la subida hasta un máximo intradía de 164 mil 37 dólares con una revalorización del 2.73 por ciento, superando así el umbral de cuatro billones de dólares de capitalización.

