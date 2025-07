Sheinbaum alista cambios a Tribunal de millonarios. Espanta la corrupción: Magistrado

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa utiliza prácticas similares a las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo que ya se trabaja una reforma para erradicar los vicios que padece.

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- Una reforma al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) fue anunciada el miércoles por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Se trata del único órgano de justicia que no fue tocado por la Reforma Judicial y el cual es controlado por magistrados ligados al calderonismo. Con los cambios previstos se busca ahuyentar la corrupción que aqueja este organismo.

La Presidenta sostuvo en su conferencia de prensa mañanera —a pregunta de SinEmbargo— que dentro de este Tribunal se usan prácticas similares a las que ha empleado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en donde, para no resolver: "regresan casos o guardan los casos en el cajón durante mucho tiempo".

Fue en ese sentido que la Presidenta adelantó que en las leyes secundarías que deben reformarse en materia judicial habrá cambios que tocarán al TFJA. "Eso viene en las siguientes leyes, y eso le afecta al Tribunal de Justicia Administrativa o le impacta al Tribunal de Justicia Administra".

En ese sentido, el Magistrado Ricardo León Caraveo, una de las voces dentro del Tribunal de Justicia Administrativa que ha denunciado abusos e irregularidades que existente dentro de esta instancia, expuso a "Los Periodistas", programa que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, que con su anuncio, la Presidenta Sheinbaum ha mandado un mensaje muy claro de combate a la corrupción al interior del Tribunal.

"Yo creo ciegamente en la Presidenta Claudia Sheinbaum y creo que si ella anunció una reforma diciendo que es un Tribunal donde hay corrupción y donde ha señalado directamente resoluciones que no han estado ajustadas a derecho. La Presidenta está mandado un mensaje muy claro, el que lo entendió lo entendió y el que no lo entiendo, no lo entendió. La Presidenta está mandado un mensaje muy claro, va a venir una reforma de fondo y de alto impacto".

El Magistrado Ricardo León Caraveo mencionó que la gran mayoría de los problemas de corrupción que aquejan al Tribunal se debe a que no existe una normatividad. "Me queda claro que la falta de normatividad en el Tribunal es una condicionante de la corrupción que prevalece en las salas regionales, en los temas administrativos, en los temas tecnológicos. Cuando tú tienes una administración pública sin manuales de procedimientos, sin reglamentos, lo que estás propiciando es la discrecionalidad. Cuando tu careces de norma es propiciar la corrupción. La discrecionalidad es corrupción, les guste o no escucharlo".

SinEmbargo ha expuesto una sería de irregularidades al interior del TFJA, en donde ocho de los 11 magistrados de la Sala Superior, están vinculados con expresidentes y figuras como Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa.

Ante casos como los litigios millonarios que han favorecido a políticos como el exgobernador César Duarte y la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles, la Presidenta adelantó que “ya se está trabajando” en una reforma del ámbito administrativo y recordó que muchos de estos magistrados están por concluir su periodo.

Sheinbaum señaló que “tienen que modificarse muchas leyes; algunas de ellas ya se enviaron y otras están por enviarse. Tienen que ver con todos los procesos, desde la Ley de Amparo y otras, para poder reducir los tiempos y que, en efecto, se cumpla la Constitución, de modo que los juicios no se prolonguen, como algunos que conocemos y que llevan 18 años sin resolverse”.

Al respecto, el Magistrado Ricardo León Caraveo aseguró que actualmente, el TFJA es un Tribunal neoliberal que se basa en la simulación.

"Al Tribunal yo lo califiqué de diseño neoliberal porque fue en época de Peña Nieto, porque tuvo una deficiencia en cuanto a estructura y porque en lugar de privilegiar la transparencia, privilegió la opacidad. Es un tribunal de muchas simulaciones, a mí me espantan las cosas de simulación que se ven, por eso sostengo que es un Tribunal neoliberal".

León Caraveo insistió en la falta de normativas que hay en el Tribunal, lo que genera, entre otras muchas cosas, que no exista un marco jurídico para evaluar el desempeño de los magistrados.

"En el tribunal no hay un marco jurídico para evaluar el desempeño de los magistrados. Las salas no están sujetas a un estudio en base a la cantidad de juicios. No hay justificación para que existan tantas salas en todo el país [...] No hay tampoco un estudio, un diagnóstico, un modelo que te permita definir el rezago del Tribunal y cómo sacarlo".

El Magistrado señaló que la falta de normatividad agrava la situación que se vive en el Tribunal pues se están resolviendo asuntos de forma discrecional. "Nos hay lineamientos o normatividad para sacar los asuntos en un determinado orden, con una determinada metodologías, eso es grave porque se están sacando los asuntos de forma discrecional dependiendo de criterios subjetivos, en derecho eso no puede ser".

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha emitido resoluciones que han beneficiado a figuras políticas acusadas de corrupción, como Elba Esther Gordillo, César Duarte, Rosario Robles y un exfuncionario vinculado al caso de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto.

El Tribunal, que no fue renovado en la elección judicial, anuló adeudos fiscales a Gordillo por más de 35 millones de pesos, aunque en 2024 le ordenó pagar otros 21 millones. También canceló créditos fiscales al exgobernador Duarte y a la empresa de su esposa, por más de 100 millones, al argumentar irregularidades en las notificaciones.

En el caso de Robles, revocó su inhabilitación impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por no declarar una cuenta bancaria. Además, exoneró a Gerardo Pavón Luna, implicado en la Estafa Maestra, y a José Carreño Camacho, por la pérdida del expediente de la Casa Blanca.

SinEmbargo también ha revelado la violencia, amenazas, hostigamiento laboral y prácticas ilegales como la reducción de salario y el obligar al personal a presentar su renuncia que se han instalado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, prácticas que de acuerdo con los testimonios consultados no han sido atendidas por la Junta de Gobierno y Administración.

Las quejas, denuncias y otros recursos promovidos ante la Junta de Gobierno y Administración de este organismo, a las que ha tenido acceso este medio, muestran cómo está instalado un grupo de magistrados ligados al calderonismo que se defienden entre sí a costa de hacer oídos sordos a violencias, amenazas y hostigamientos en sus salas regionales.

Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/delgado/ Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.