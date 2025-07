El Gobierno de Trump cierra de nuevo el paso al ganado mexicano por gusano barrenador

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- La Secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, dio a conocer este miércoles que ordenó el cierre inmediato de la frontera con México para el comercio de ganado vivo, bisontes y caballos, tras confirmarse un nuevo caso de gusano barrenador detectado en Veracruz.

"Debemos ver avances adicionales en el combate al virus en Veracruz y otros estados mexicanos cercanos para reabrir los puertos ganaderos a lo largo de la frontera sur", advirtió la funcionaria estadounidense.

Apenas hace un par de semanas, a través de un comunicado, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) había anunciado la reapertura gradual de su frontera sur para la importación de ganado proveniente de México, a partir del 7 de julio.

I have ordered an immediate shutdown of live cattle, bison, and horse trade through the southern U.S.–Mexico border.

This decisive action comes after Mexico confirmed another case of New World Screwworm in Veracruz. As promised, @USDA remains vigilant to ensure the protection… https://t.co/7QQSS3tFfd

— Secretary Brooke Rollins (@SecRollins) July 10, 2025