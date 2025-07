La SSPC evidencia que aeronave del narco sí sobrevoló San Salvador, en El Salvador

En un mensaje en X, el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negó que una aeronave del narcotráfico sobrevolara el territorio centroamericano. Harfuch rebatió al mandatario.

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, respondió este miércoles al Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, luego de que el mandatario centroamericano negara que una aeronave del crimen organizado —interceptada a su aterrizaje en Colima el pasado 3 de julio por las autoridades mexicanas— hubiera sobrevolado territorio salvadoreño.

"Derivado de labores de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, personal del Centro Nacional de Vigilancia (Cenavi) detectó, a las 13:00 horas del 3 de julio de 2025, una traza de interés a 200 kilómetros al sur a la altura de San Salvador, El Salvador, como puede apreciarse en la gráfica de seguimiento de la aeronave", explicó Harfuch.

Horas antes, Bukele había expresado un duro mensaje en X asegurando que El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico, luego de realizar una serie de precisiones al Gobierno mexicano respecto a la aeronave. "No lo hicimos antes, no lo haremos ahora", escribió.

El Jefe del Ejecutivo de El Salvador indicó que ese día, el pasado 3 de julio, Costa Rica reportó una traza sospechosa al noroeste de su territorio y que fueron ellos quienes activaron la alerta regional a través de APAN, una red centroamericana de seguridad aérea.

"Según su propio informe, la traza de la avioneta ingresó a Costa Rica, desapareció brevemente del radar y luego volvió a aparecer, saliendo hacia el Pacífico. Nuestros radares no registraron ningún contacto aéreo dentro de nuestro espacio", insistió Bukele.

El Presidente salvadoreño añadió que la traza del vuelo, además, fue confirmada por JIATFS Key West de Estados Unidos, quienes monitorean el tráfico aéreo ilícito en la región. "Su informe es claro: la aeronave sobrevoló el océano Pacífico y jamás tocó territorio salvadoreño", sentenció Bukele.

Además, el Presidente Bukele reveló que los tripulantes de dicho avión detenidos en Colima son de nacionalidad mexicana y exigió al Gobierno mexicano una aclaración y rectificación respecto a las declaraciones emitidas por su Secretario, Omar García Harfuch. Incluso indicó que llamaría a su Embajador en México para consultar esta situación.

En respuesta, Harfuch detalló que el Cenavi ordenó el despegue de aeronaves desde distintas Bases Aéreas Militares para interceptar la traza clandestina hacia los sitios de probable aterrizaje.

De acuerdo con el Secretario, la aeronave aterrizó en una pista aérea clandestina en Tecomán, Colima. "Elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa aplicaron el 'P.S.O. para la Revisión de Aeronaves'", informó.

"Fueron detenidas tres personas y se aseguraron 427.65 kilogramos de cocaína y la aeronave. En efecto, los detenidos son de nacionalidad mexicana, mismos que están siendo procesados por diversos delitos. Reiteramos nuestro respeto y aprecio al pueblo de El Salvador. Estas acciones muestran el compromiso del Gobierno de México para combatir a la delincuencia organizada", finalizó Harfuch.

En respuesta a la declaración de Harfuch, Bukele señaló que no existe ningún indicio de que la aeronave proviniera de El Salvador, fuera salvadoreña o contara con tripulación de aquel país, por lo que pidió dejar absolutamente claro dicha información.

"Debe quedar absolutamente claro que no existe ni el más mínimo indicio de que esa aeronave haya partido de nuestro país, ni de que alguien en El Salvador esté vinculado con ese cargamento de droga", concluyó.