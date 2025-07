La SCJN ordena a la Gobernadora de Campeche eliminar los audios de "Alito" y Monreal

La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, deberá eliminar los audios que filtró sobre supuestas conversaciones entre "Alito" Moreno y Ricardo Monreal, luego de que la SCJN resolviera otorgar un amparo al Diputado morenista.

Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer por unanimidad otorgar un amparo al Diputado federal Ricardo Monreal Ávila y ordenó a la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, eliminar de su programa “Martes del Jaguar” y de las redes sociales oficiales los audios y mensajes de WhatsApp difundidos el 25 de octubre de 2022, en los que se exhibían supuestas conversaciones entre Monreal y el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

La resolución, basada en un proyecto de la Ministra Margarita Ríos Farjat, determinó que Sansores vulneró los derechos a la privacidad y al honor de Ricardo Monreal al divulgar información de manera selectiva, descontextualizada y sin verificar su autenticidad, posiblemente obtenida de forma ilícita.

Según la Corte, la Gobernadora no cumplió con los estándares de veracidad y objetividad requeridos al utilizar recursos públicos para difundir dicho contenido a través de canales oficiales del Gobierno de Campeche, como YouTube, Facebook y X (antes Twitter).

La sentencia ordena la eliminación inmediata del contenido en cuestión de todas las plataformas oficiales, pero no prohíbe a Sansores realizar futuras declaraciones sobre el caso, siempre que cumplan con los parámetros constitucionales de veracidad y objetividad.

Las conversaciones filtradas por Layda

El conflicto se originó cuando Sansores, en su programa “Martes del Jaguar”, acusó a Monreal de encubrimiento y tráfico de influencias, al señalar que los audios difundidos revelaban un supuesto acuerdo con Moreno para gestionar un amparo que evitara el aseguramiento de propiedades del líder priista, además de una posible coordinación política para apoyar la candidatura de David Monreal, hermano de Ricardo, a la gubernatura de Zacatecas en 2021.

Las conversaciones entre Ricardo Monreal y "Alito" Moreno habrían ocurrido entre marzo y junio de 2020, donde ambos intercambian mensajes como los siguientes:

Monreal: Amigo, sólo preguntarte, ¿sí promoviste amparo por el tema que comentaste?

"Alito": Hermano, el único amparo que se promovió fue porque el Ministerio Público promovió el aseguramiento de todos mis bienes y propiedades, y era un tema que me recomendó el abogado, que si no presentábamos el amparo, pues íbamos a perder todos los bienes. El amparo es contra el aseguramiento de mis bienes.

Monreal: Estoy avanzando.

"Alito": Mi hermano, muchas gracias, te lo aprecio mucho, a ver si nos vemos mañana, tema político, ¿ok? Amarres va con todo. Sabes que estoy en tus manos y sólo te la debo a ti, hermano, ya me quedó claro. Te mando un abrazo y gracias. Ahí entregaré una serie de análisis.

Monreal: Entrega los documentos en tiempo y cerremos. Yo estaré atento.

"Alito": Perfecto, gracias.

Monreal: Hoy veo a las 2:30 a la Fiscal.

Ante ello, Layda Sansores comentó en su programa que "la guerra sucia" había comenzado "en 2021 en la Ciudad de México cuando Monreal traicionó a Morena y operó para la derecha entregándole la mitad de las alcaldías, hasta la Cuauhtémoc".

La mandataria estatal acusó al hoy Diputado (entonces Senador) de ser “un doble agente” porque, dijo, cuando eres líder de una fracción parlamentaria, en este caso de Morena, eres persona de todas las confianzas del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Cuando tú eres el líder de una fracción, eres gente de todas las confianzas del Presidente; él no lo es y su voto de abstención es de cobardes”, comentó en referencia a la abstención de voto que el Senador morenista realizó el 9 de septiembre de 2022, cuando el Senado de la República aprobó en lo general la reforma a la Guardia Nacional (GN) con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención: la de Monreal Ávila.

Tras dichas acciones por parte de la Gobernadora, Monreal interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por intervención ilegal de comunicaciones privadas y una demanda de amparo, bajo el argumento de que las acciones de Sansores afectaron su imagen y violaron su presunción de inocencia.

Aunque Sansores presentó un recurso de revisión, alegando que no actuó con “real malicia”, la SCJN desestimó este argumento y estableció que los criterios de libertad de expresión no amparan la difusión de información no verificada por parte de funcionarios públicos.

"Alito" y Monreal se defienden

Tras la difusión de tales conversaciones, tanto "Alito" Moreno como Ricardo Monreal acusaron a Layda de haberlas manipulado.

En el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, el líder nacional del PRI mostró su solidaridad y "absoluto respaldo" al morenista.

Luego de ser blanco en varias ocasiones de la Gobernadora de Campeche, "Alito" Moreno lanzó un mensaje de apoyo en redes sociales al entonces presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), quien fue expuesto por la misma mandataria.

"Mi amistad, mi solidaridad y mi absoluto respaldo al Senador Ricardo Monreal, un político de experiencia, que siempre ha privilegiado el diálogo y la construcción de acuerdos en favor de México. A su partido le faltan muchos como él", compartió el dirigente del PRI en redes sociales.

Por su parte, Monreal Ávila dijo que las supuestas conversaciones entre él y el dirigente del Revolucionario Institucional exhibidas por la Gobernadora de Campeche se trataban de "contenido basura, falso y truqueado".

Mediante un videomensaje compartido en su cuenta de X, el ahora Diputado calificó como una "guerra sucia" los ataques en su contra, pues aseguró que "se quiere eliminar a la mala, con dinero legal o ilegal y con estrategias burdas" a quienes aspiraban a la Presidencia en 2024.

Además, el legislador expresó que a lo largo de su vida política ha afrontado "calumnias, intrigas, infamias y se ha enfrentado al poder económico y al poder político"; sin embargo, afirmó que siempre ha "salido adelante".

Mencionó que desde que decidió participar como aspirante a suceder al entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, se multiplicaron las descalificaciones y los ataques en su contra desde el interior, "promovidos, patrocinados y tolerados desde las oficinas de la aspirante y los aspirantes al mismo cargo". "Algo lamentable", añadió.