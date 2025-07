Claudia evita responder a reclamo de Bukele a Harfuch por datos de aeronave con droga

Ciudad de Mëxico, 10 de julio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó responder a las quejas de su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, al Secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, para "no hacerlo un asunto político".

"No hay que hacer un tema político sobre esto, ya lo aclaró el Secretario [de Seguridad] y no vamos a polemizar sobre este tema", dijo la Jefa del Ejecutivo durante la "mañanera del pueblo" de este jueves.

Al ser cuestionada sobre los señalamientos hechos por el Presidente salvadoreño en respuesta a un informe de seguridad presentado por García Harfuch, la mandataria mexicana recalcó que "nunca hubo mala fe ni nada, simplemente se aclaró el tema y punto, ya hasta ahí".

Las declaraciones de Sheinbaum se dan luego de que Nayib Bukele publicara un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, para desmentir la información difundida por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en un reporte presentado el martes 8 de julio.

En dicha ocasión, el funcionario mexicano habló del aseguramiento de una aeronave en Tecomán, Colima, la cual presuntamente arribó a territorio mexicano procedente de El Salvador con 428 kilos de cocaína; en esta acción se detuvo a tres personas.

Ante tal señalamiento, el Presidente de El Salvador compartió una publicación en su cuenta de X, en la que aseguró que la aeronave mencionada no despegó desde su país, por lo que exigió al Gobierno de México que aclarara tal información.

"El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico, no lo hicimos antes, no lo haremos ahora. Tampoco permitiremos que intenten involucrarnos en operaciones que no nos corresponden ni nos pertenecen. Exigimos al Gobierno de México una aclaración y rectificación inmediata respecto a las declaraciones emitidas por su Secretario, Omar García Harfuch", publicó el mandatario.