Trump anuncia un arancel del 35 por ciento a las importaciones de Canadá

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves que impondrá un arancel general del 35 por ciento a todos los productos importados desde Canadá, medida que entrará en vigor el 1 de agosto. El magnate republicano precisó que la única manera de evitar este cobro es que las empresas canadienses trasladen sus procesos de manufactura al territorio estadounidense.

A través de la misiva, Trump señaló que este nuevo arancel aplicará a todos los bienes provenientes de Canadá, independientemente de otros impuestos sectoriales que estén en curso.

President Trump’s letter to the Prime Minister of Canada pic.twitter.com/Zk5yd3akS7

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 11, 2025