Miles de llamadas de auxilio en Texas fueron ignoradas por despido de personal: NYT

Un reportaje publicado por The New York Times señala que miles de llamadas de emergencia no fueron atendidas tras las inundaciones en Texas, debido a que el personal encargado de esto fue despedido a causa de que Kristi Noem, Secretaria de Seguridad de EU, no renovó sus contratos.

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- Miles de llamadas de auxilio que realizaron personas afectadas por las inundaciones en Texas no fueron atendidas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) de Estados Unidos, debido a que los contratos de sus centros de atención no fueron extendidos por la Secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, reveló The New York Times en un reportaje.

De acuerdo con lo señalado por el Times, dos días después de la catástrofe, FEMA enfrentó dificultades para responder a las solicitudes de ayuda de los sobrevivientes de las inundaciones, ya que cientos de personas que trabajaban en los centros de llamadas fueron despedidos por la no renovación de sus contratos.

"La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no renovó el contrato de los trabajadores del centro de llamadas hasta el jueves, después de la tragedia", indicó el diario estadounidense en su publicación, donde señaló que la información fue obtenida a partir de documentos a los que tuvo acceso.

El reportaje detalla que los contratistas fueron despedidos la noche del 5 de julio. Ese mismo día se habrían recibido tres mil 027 llamadas en la FEMA, de las cuales fueron atendidas tres mil 018; es decir, cerca del 99 por ciento.

Kristi Noem should be fired and likely in prison pic.twitter.com/jb9oGHw6eO — Gillian Branstetter (@GBBranstetter) July 12, 2025

Al día siguiente, ya sin los contratistas disponibles para atender las líneas telefónicas, se registraron dos mil 363 llamadas de auxilio, pero sólo se pudieron atender 846.

La situación, indicó el Times, empeoró el lunes 7 de julio, cuando se recibieron más de 16 mil 400 solicitudes de atención, de las cuales sólo se atendieron dos mil 613, es decir, alrededor del 15.9 por ciento.

Ante tal situación, el diario estadounidense afirmó haber solicitado un posicionamiento oficial al Departamento de Seguridad Nacional de EU, el cual sólo respondió a través de un portavoz anónimo, quien trató de justificar la falta de atención a las llamadas.

"Cuando ocurre un desastre natural, las llamadas telefónicas aumentan y, consecuentemente, los tiempos de espera pueden aumentar. A pesar de esta afluencia prevista, el centro de llamadas para desastres de FEMA respondió a cada llamada con rapidez y eficiencia, garantizando que nadie se quedara sin asistencia", comentó.