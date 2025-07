Trump exige más contra cárteles y aumenta las tarifas. No estamos de acuerdo: Ebrard

Trump argumentó que pese a la "fuerte relación" bilateral con México, ha decidido imponer estos aranceles en respuesta a la "crisis del fentanilo" que enfrenta su país.

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer este sábado a través de una misiva dirigida a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que impondrá a México un arancel general del 30 por ciento. El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que el país fue informado ayer de la tarifa en la instalación de una mesa bilateral permanente con las autoridades estadounidenses. "Mencionamos en la mesa que era un trato injusto y que no estábamos de acuerdo", aseveró.

"Es un gran honor para mí remitirles esta carta que demuestra la fuerza y el compromiso de nuestra relación comercial y el hecho de que Estados Unidos de América ha acordado seguir trabajando con México", apunta Trump en la carta.

"México me ha ayudado a mantener segura la frontera, PERO, lo que ha hecho México no es suficiente. México aún no ha parado a los cárteles que quieren convertir toda Norteamérica en un patio del narcotráfico. Evidentemente, no puedo dejar que eso pase", expresó.

⚡️EXTRA Trump impondrá a México 30% de aranceles generales encima de los que ya tiene, a partir del 1 de agosto. Publicó carta a la presidenta Sheinbaum hace unos minutos 👇🏼 pic.twitter.com/HnWIlgNVEg — Ariel Moutsatsos (@arielmou) July 12, 2025

"Las mercancías que evadan los aranceles más elevados estarán sujetas a un arancel mayor. Como ya está al tanto, no habrá aranceles si México o las empresas de su país deciden construir o fabricar productos dentro de Estados Unidos y, de hecho, haremos todo lo posible para que se apruebe rápida, profesional y rutinariamente en cuestión de semanas", amenazó Trump.

Además, el Presidente republicano advirtió que si México decide subir los aranceles en respuesta, sea cual sea la subida, esta cifra será añadida al 30 por ciento de arancel estadounidense.

Trump también dijo que el tema del fentanilo no es el único problema desafío que tiene con México, pues el país tiene "numerosas políticas arancelarias y no arancelarias, así como barreras comerciales, que causan déficits comerciales insostenibles contra Estados Unidos. ¡El déficit comercial es una gran amenaza para nuestra economía y, de hecho, para nuestra seguridad nacional!", afirmó.

"No estamos de acuerdo": Ebrard

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que México ya está en negociaciones con Estados Unidos para proteger empresas y empleos. Ebrard encabeza una comitiva en Estados Unidos compuesta por las secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda, Seguridad Pública y Energía para tratar los principales temas bilaterales.

"Informamos que el viernes 11 de julio una delegación mexicana de las secretarías de Economía, Relaciones Exteriores, Hacienda, Seguridad Pública y Energía se reunió con los departamentos de Estado, de Comercio y de Energía, además del Consejo de Seguridad Nacional y la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos para instalar la mesa de trabajo permanente binacional en la que serán desahogados los principales temas de la relación. La mesa fue convocada por el Departamento de Estado y tendrá la asistencia de todas las instancias que participan en los distintos asuntos", explicó esta mañana en un comunicado.

Comunicado relevante sobre aranceles de Estados Unidos : pic.twitter.com/V5HtSsNzyg — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 12, 2025

De acuerdo con el funcionario, se trataron temas de seguridad, migración, frontera y gestión de aguas, así como la relación económica entre ambos países. "Nos fue dado a conocer que, como parte del cambio profundo en la política comercial de Estados Unidos, todos los países recibirán una carta firmada por el Presidente de los Estados Unidos, estableciendo nuevas tarifas a partir del 1° de agosto. Mencionamos en la mesa que era un trato injusto y que no estábamos de acuerdo", apuntó el Secretario.

México convino que la primera gran tarea de la mesa permanente binacional será conducir los trabajos para que antes de esa fecha tengamos una alternativa que permita proteger empresas y empleos en ambos lados de la frontera. "Resulta muy relevante haber establecido desde el 11 de julio la vía y el espacio necesarios para resolver cualquier posibilidad de que entren en vigor nuevos aranceles el 1° de agosto. Es decir, México ya está en negociaciones", finalizó.

Trump arremete contra socios y adversarios

La medida ocurre un día después de que el magante diera a conocer la misma tarifa para su otro socio comercial y vecino, Canadá. El magnate republicano precisó que la única manera de evitar este cobro es que las empresas canadienses trasladen sus procesos de manufactura al territorio estadounidense.

La escalada de las tensiones comerciales sucede en una errática semana en la que el Presidente de EU ha anunciado aranceles a sus adversarios y socios como Brasil, Sudáfrica, Filipinas, Argelia, Irak, Libia, Sri Lanka, Brunéi y Moldavia. Tan sólo el pasado martes, Trump dijo que impondrá un arancel del 50 por ciento al cobre importado como parte de una nueva estrategia para fortalecer su industria minera y reducir la dependencia de proveedores extranjeros. También amenazó con tarifas del 200 por ciento para la industria farmacéutica.

México insiste en acuerdo global con Trump

El pasado 9 de julio, la Presidenta anunció la comitiva del Gobierno de México que se encuentra esta semana a Estados Unidos (EU) para iniciar las conversaciones sobre el acuerdo general global propuesto al Presidente Donald Trump durante la llamada que sostuvieron en el marco de la reciente reunión del Grupo de los siete (G7). El pacto busca abordar temas clave como la seguridad fronteriza, la migración y el comercio.

Lo anterior lo dio a conocer la mandataria mexicana al ser cuestionada en su conferencia de prensa matutina sobre el anuncio que hizo Estados Unidos respecto a la imposición de aranceles al cobre y a productos farmacéuticos extranjeros.

“Cuando se ponen estas tarifas es porque lo necesita la industria y las empresas de ese país”, consideró la Jefa del Poder Ejecutivo, quien añadió que las decisiones comerciales suelen ser unilaterales por parte de Estados Unidos, pero que México hará “todo el esfuerzo que esté de nuestro lado” para lograr las mejores condiciones posibles.

