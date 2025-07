Un corte de combustible desplomó el avión de Air India donde murieron 274 personas

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS).- La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la India (AAIB) ha publicado este sábado un informe preliminar que apunta a un corte en el suministro de combustible en el avión de la compañía Air India que se estrelló el pasado 12 de junio con 242 pasajeros a bordo en la ciudad india de Ahmedabad mientras realizaba la ruta entre esta ciudad y Londres; y que causó la muerte de 274 personas.

Así se desprende de la conversación entre los pilotos de la aeronave en la que uno de ellos pregunta al otro por qué había cortado el suministro, mientras que el otro piloto negó haber realizado el corte. Tras este fallo en el combustible, los motores quedaron apagados y, a pesar de que pudieron volver a encender los interruptores, sólo uno de ellos pudo funcionar, lo que no evitó que la aeronave comenzara a perder altura hasta finalmente estrellarse.

El informe, todavía preliminar, asegura que la investigación continúa y no hace ninguna afirmación sobre lo que pudo fallar para que el combustible se cortará apenas el avión despegó de la pista de aterrizaje.

Air India stands in solidarity with the families and those affected by the AI171 accident. We continue to mourn the loss and are fully committed to providing support during this difficult time.

We acknowledge receipt of the preliminary report released by the Aircraft Accident…

— Air India (@airindia) July 11, 2025