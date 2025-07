VIDEO ¬ Agentes de migración arrollan con camioneta a manifestantes en San Francisco

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- Imágenes de un altercado que se registró el martes en el Tribunal migratorio de San Francisco entre agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, y manifestantes se están volviendo virales. En la protesta, una camioneta federal embistió a una docena de personas y atropelló a una mujer.

El incidente ocurrió luego de que los agentes de migración detuvieran a un hombre que acudió a una comparecencia en el lugar. La prensa ha descrito el suceso como el altercado más violento del ICE en San Francisco en lo que va del año.

Uno de los videos muestra el momento en el que una treintena de manifestantes intentan evitar que el detenido, el cual iba esposado, fuera metido a una camioneta negra rodeada por agentes del ICE.

Según Milli Atkinson, directora legal de la Colaborativa de Defensa Legal para Inmigrantes de San Francisco, en declaraciones a San Francisco Chronicle, ese arresto es el más reciente de al menos 26 detenciones en tribunales de migración de San Francisco desde mayo.

Unable to fight off an angry crowd of US citizens, Trump regime ICE forces threatened lethal force; attacked civilians with a van outside San Francisco’s immigration court, running over at least one woman. This is the most violent clash with ICE so far as tensions nationwide… pic.twitter.com/dj582OSyww

— Anonymous (@YourAnonCentral) July 9, 2025