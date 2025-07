Isaac del Toro gana la cuarta etapa del Tour de Austria y toma el liderato del torneo

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 12 de julio (ASMéxico).- Isaac del Toro no deja de sorprendernos. Con 21 años pone a México en la órbita del ciclismo mundial. "Torito" está cerca de culminar una gran semana en el Tour de Austria luego de conquistar la cuarta etapa que le permite tomar el liderato de la clasificación general. El mexicano tiene todo para ser campeón este domingo en una competencia de alta exigencia.

Del Toro respondió en la montaña. En una prueba de 117 kilómetros (km), y donde la subida al puerto Kühtai es tan demandante que alcanza los 12 por ciento de pendiente, el ciclista mexicano dio muestra de sus piernas, temple y agallas para llevarse su tercer triunfo consecutivo en un Tour de Austria que está cerca de pintarse de verde, blanco y rojo.

El triunfo de Isaac del Toro vino acompañado de una gran estrategia del UAE Team. El gran Rafal Majka fue pieza clave en la victoria del mexicano luego que el polaco quemó a los rivales para que Isaac pudiera conquistar la victoria en los últimos metros. Y es que a poco menos de tres km cayó el último rival del Toro. Esteban Chaves sucumbió e Isaac se encaminó hacia la líder de meta en lo que es considera la etapa más dura del Tour de Austria.

HE’S BACK! EL TORITO WINS STAGE 2! 🥇 #TourOfAustria @AlessandroCovi made a huge attack inside the final 800m and was only caught moments before the line 😲

Luckily, @ISAACDELTOROx1 does enough to see off the other contenders and punch his way to the uphill win! 🐂📈 #WeAreUAE pic.twitter.com/K4W7NphTVc

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 10, 2025