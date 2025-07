Juez ordena capturar a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- Hernán Bermúdez Requena, quien fungió como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco cuando Adán Augusto López se desempeñó como Gobernador de la entidad, es buscado por la justicia, informó el Comandante Miguel Ángel López Martínez, quien afirmó que desde el 14 de febrero existe una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con señalamientos de actual Gobernador Javier May, el exfuncionario habría pertenecido a la organización criminal conocida como “La Barredora”, la cual se dedicaba a la extorsión, narcotráfico, tráfico de migrantes, entre otros, dentro de la entidad. En dicho grupo delictivo, Bermúdez Requena se habría desempeñado como líder bajo el seudónimo de "El Comandante H".

Según señaló López Martínez en entrevista con medios locales, la orden de aprehensión se habría librado el pasado febrero, poco más de un año después de su salida como titular de la SSCP de Tabasco. Actualmente, informó, se encuentra en Brasil, donde el Gobierno mexicano busca que la Interpol lo aprehenda.

En enero de 2024, previo a la salida de Bermúdez Requena de la SSPC de Tabasco, la entidad habría vivido días de intensa violencia, donde se vieron durante semanas bloqueos viales, quema de vehículos y balaceras.

Hernán Bermúdez Requena fue nombrado a cargo de la SSCP de Tabasco en diciembre de 2019 por el entonces Gobernador Adán Augusto López Hernández, quien actualmente es Senador federal.

El jefe policiaco ya había sido señalado de sus vínculos con la delincuencia en diversas mantas y en documentos filtrados a la prensa local por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), luego de liberar a presuntos criminales derivados de negociaciones.

Hernán Bermúdez se desempeñó, previo a este cargo, como director de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Tabasco y antes fue director de prevención del delito y del Centro de Reinserción Social en Villahermosa.

Al igual, se destacó que Hernán Bermúdez “autorizó que "El Pantera" tomara el control de Huimanguillo y parte de Cárdenas, Tabasco, desde 2020, luego de ser vinculado como uno de los funcionarios directos con el capo.

Tras las acusaciones, el exsecretario de Seguridad renunció a su cargo a inicios de año, luego de una ola de asaltos en Villahermosa que obligó al Gobierno federal a movilizar a dos mil 500 elementos de la Guardia Nacional para proteger a la entidad.

Por ello, el exgobernador Carlos Manuel Merino Campos ordenó que el puesto fuera ocupado, al menos de forma provisional, por José del Carmen Castillo Ramírez, quien hasta el 5 de enero era el comisionado de la Policía Estatal.

Por su parte, el mandatario estatal Javier May detalló a finales de 2024 que, bajo las administraciones anteriores, el crimen organizado aumentó en la entidad sin resistencia oficial. Sin embargo, aseguró que la delincuencia no quedará impune y sin pacto, a pesar de los intentos de intimidación por parte de los cárteles mediante una campaña mediática de lonas y mantas en el estado.

“Nosotros nunca vamos a pactar con la delincuencia organizada, va a haber cero impunidad y vamos a atender las causas [...] A nosotros no, ni nos van a buscar porque ya saben que no vamos a pactar. Con nosotros no hay ninguna relación, ningún encuentro con este tipo de cárteles u organizaciones”, destacó.