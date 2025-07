Migrante mexicano muere tras sufrir caída en un operativo del ICE; SRE lamenta deceso

Ciudad de México/Los Ángeles, 12 de julio (SinEmbargo/LaOpinión).- Un trabajador mexicano agrícola de una granja de cannabis del sur de California murió este sábado después de resultar gravemente lesionado durante una redada caótica por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), dijeron el viernes funcionarios locales.

La sobrina de la víctima, que prefirió no ser identificada, declaró a KTLA que Alanís estuvo enviando mensajes de texto a la familia hasta el momento del accidente.

El sindicato, en una serie de publicaciones en X, confirmó ayer que algunos trabajadores agrícolas resultaron gravemente heridos durante la operación de ICE.

El hombre cayó desde el techo de un invernadero cuando intentaba huir de los agentes migratorios, que allanaron el lugar la mañana del jueves. Otras siete personas fueron trasladadas en ambulancia tras el operativo.

📷 NINE UNACCOMPANIED MINOR CHILDREN were RESCUED from what looks like exploitation, violations of child labor laws and, potentially, human trafficking or smuggling situation — DESPITE VIOLENT PROTESTORS’ efforts to disrupt ICE worksite enforcement operations at California… pic.twitter.com/L7zGAI0UlY

— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) July 11, 2025