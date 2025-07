Enrique Peña Nieto sale también diciendo que no hay un elementos hasta ahorita que le hayan comprobado, a pesar de que el sexenio fue el más corrupto, porque nadie quiso hacerlo. Tuvimos una Función Pública que tampoco quiso entrarle y tenemos un área de la Auditoría Superior de la Federación que sabemos que es absolutamente corrupta y a modo. Obviamente son parte de ese mismo grupo y no lo iban a realizar. Todas estas prebendas y favores nos tienen hoy en la opacidad con respecto a qué se debe o no saber del aeropuerto.