Corea del Norte respalda las medidas de Rusia para resolver la situación en Ucrania

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS).- El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, trasladó el sábado al Ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, su apoyo incuestionable a Rusia en el marco de la guerra de Ucrania, así como su respaldo en la defensa de su soberanía e integridad territorial.

Pionyang "expresó una vez más su disposición a seguir apoyando incondicionalmente todas las medidas adoptadas por el liderazgo ruso para resolver de manera fundamental y exclusiva la situación en Ucrania, de conformidad con el espíritu del tratado interestatal entre la RPDC [Corea del Norte] y la Federación Rusa", según declaraciones del mandatario recogidas por la agencia oficial norcoreana KCNA.

Kim manifestó con confianza que, "gracias al liderazgo sobresaliente" del Presidente ruso, Vladímir Putin, "el ejército y el pueblo de Rusia seguramente lograrán la victoria" en el conflicto derivado de la invasión de febrero de 2022.

🎙Sergey Lavrov at the meeting with Chairman of the State Affairs Commission of the DPRK Kim Jong-un:

💬President Vladimir Putin sends his warm greetings and reaffirms commitment to all the previous agreements. He looks forward to continue direct contacts… pic.twitter.com/i4sKK4ZQxm

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 12, 2025