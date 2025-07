Una avioneta se estrella en Aeropuerto Southend de Londres; cancelan todos los vuelos

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS).- Una avioneta se ha estrellado la tarde de este domingo en el Aeropuerto Southend de Londres, en un "grave" incidente del que hasta el momento no se han informado víctimas y que ha obligado a las autoridades del aeródromo a cerrarlo "hasta nuevo aviso" con la consiguiente cancelación de vuelos con origen o destino en estas instalaciones.

We can confirm there has been a serious incident at London Southend Airport this afternoon involving a general aviation aircraft. We are working closely with the local authorities and will be able to provide more information as soon as possible.

— London Southend Airport (@SouthendAirport) July 13, 2025