Ucrania y EU celebran que se reanude envío de sistemas Patriot para responder a Rusia

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS).- El enviado de Estados Unidos (EU) para Ucrania, Keith Kellogg, se reunió este lunes con el Presidente del país, Volodímir Zelenski, para celebrar juntos el anuncio formulado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, por el que quedó reanudado el envío de sistemas de defensa antiaérea Patriot para responder a los ataques de Rusia.

"Ya mantuvimos una excelente conversación con el Presidente en La Haya, y también hemos mantenido otra llamada telefónica. Hemos tomado decisiones muy positivas para ambos países", añadió Zelenski.

I met with @generalkellogg, the U.S. Special Envoy. We had a productive conversation.

We discussed the path to peace and what we can practically do together to bring it closer. This includes strengthening Ukraine’s air defense, joint production, and procurement of defense… pic.twitter.com/TCxJwU6q9N

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2025