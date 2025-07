Millones en EU no tienen para comer. Millones se les unirán: Trump corta ayuda social

Una nueva Ley de política interna restará alrededor de 1.2 billones de dólares a los programas sociales durante la próxima década.

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).– Tracy Kidder, ganador del Premio Pulitzer con base en Massachusetts, afirma que “ha comenzado una nueva era de hambre” en Estados Unidos (EU). Cuenta cómo los recortes a los apoyos para alimentos a las familias estadounidenses ponen fin a una era de solidaridad. Ahora es la era Donald Trump, la era del hambre. Los más pobres tienen todo por perder.

Sus defensores, dice Kidder, suelen afirmar que sus reformas reducirán el fraude y el despilfarro, y salvarán los programas sociales para el futuro, pero parte de la intención es claramente ahorrar dinero para otros fines, como añadir más de 100 mil millones de dólares para ayudar a los escuadrones de hombres enmascarados “que limpian Estados Unidos de inmigrantes indocumentados”. El Congreso republicano también decidió extender las grandes rebajas de impuestos del primer mandato de Trump. Principalmente por esa razón, la Ley terminará añadiendo alrededor de 3.4 billones de dólares al enorme déficit del país en 10 años, según la estimación.

El periodista asegura: “Hay mucho sufrimiento en Estados Unidos”.

Ofrece datos. La Oficina del Censo estima que 36 millones de estadounidenses viven por debajo del nivel absurdamente bajo de ingresos conocido como la línea de pobreza, dice. Y según un estudio de 2019, alrededor de 30 millones de estadounidenses que trabajan a tiempo completo no ganan lo que se llama un salario digno, un salario que cubre las necesidades básicas y algo más para las inevitables contingencias de la vida. Un país rico con una economía tan difícil necesita, como mínimo, ofrecer algunos paliativos.

Kidder relata, en un largo ensayo de The New York Times, cómo en Easthampton, al oeste de Massachusetts, la gente se agolpa los lunes en un edificio de ladrillo del siglo XIX. Un letrero en la entrada lo identifica como el Centro Comunitario y Despensa de Alimentos de Easthampton. “El centro distribuye alimentos gratuitos los lunes y miércoles, pero los lunes suele haber más gente, porque muchas personas a las que sirve se han quedado sin comida. A las 9 de la mañana de un lunes de junio, una fila de personas con bolsas de compra se extendía desde la acera, cruzando el estacionamiento, hasta el primero de los puestos de comida junto al antiguo edificio. Allí, los clientes son recibidos por voluntarios con rostros amables y voces atentas, que ofrecen leche y huevos, una selección de panes y pasteles, carne congelada, fruta y verdura. Dentro, otro equipo de voluntarios prepara bolsas de comida enlatada y empaquetada, algunas para adultos, otras para niños”.

Robin Bialecki, una mujer canosa de 71 años, es la directora. Inició hace 25 años y es la única empleada remunerada; trabaja todos los días excepto en Navidad y gana 32 mil 400 dólares al año. “Había planeado jubilarse, pero se ha quedado para ayudar a todos en lo que ahora parece el desmoronamiento de las defensas del país contra enfermedades y hambrunas innecesarias”.

“El número de familias atendidas por el centro ha aumentado a más de 5 mil, desde las aproximadamente mil que había antes de la pandemia de COVID-19. El año pasado, Bialecki y sus voluntarios distribuyeron 1.1 millones de kilos de alimentos en el centro y en lugares cercanos, como un campamento para personas sin hogar. Ahora, decenas de familias nuevas llegan cada semana, y Bialecki intenta calmar a los clientes, presa del pánico, que le preguntan qué significará para ellos la ley de política nacional del Presidente Trump. Recientemente, una de las clientas habituales, una mujer mayor, la agarró por los hombros, sacudiéndola y diciendo: ‘¡Dependemos de ti! ¡Y no vas a tener suficiente comida!’”.

La mujer tenía motivos para preocuparse, al igual que los aproximadamente 50 millones de estadounidenses que utilizan bancos de alimentos como el de Easthampton, dice ganador del Premio Pulitzer. La ley de Trump, firmada el Día de la Independencia, “es el último y mayor de todos los intentos cíclicos por reducir el tamaño y el costo de la llamada red de seguridad estadounidense, con el fin de reducir los diversos programas sociales establecidos por el programa ‘Gran Sociedad’ del Presidente Lyndon Johnson”.

Entre otras cosas, señala, la ley comienza a desmembrar el programa federal antes conocido como cupones de alimentos, ahora conocido, en una era de prolijidad, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). “El programa distribuye dinero para alimentos: un promedio de 187 dólares al mes por persona. Cerca de 42 millones de estadounidenses dependen de él, incluyendo el 85 por ciento de los clientes de Bialecki”, dice.

“Recortar el SNAP aumentará drásticamente la presión sobre los bancos de alimentos. Sus despensas representan un modelo de decencia, de esfuerzos comunitarios coherentes en favor de las personas necesitadas. Sus ofertas ayudan a las familias que sufren emergencias, pero aunque complementan el SNAP, no satisfacen a tantas familias. Según Feeding America, que supervisa los bancos de alimentos en todo el país, el SNAP proporciona nueve veces más alimentos que sus 200 bancos de alimentos juntos. Además, dado que el dinero del SNAP se destina principalmente a personas con necesidades urgentes, los fondos se gastan rápidamente, impulsando la actividad económica local. Cada dólar en beneficios del SNAP añade hasta 1.50 dólares al producto interior bruto del país, un colchón útil durante las recesiones y las crisis económicas”, detalla Tracy Kidder.

El periodista dice en su texto de The New York Times que los conservadores políticos llevan mucho tiempo desaprobando el SNAP. “Muchos argumentan que está mal gestionado y que desalienta a los estadounidenses a autoabastecerse. Sin embargo, la necesidad del SNAP es obvia, acuciante y a nivel nacional. No hay ningún país, por muy rico que sea, donde las únicas personas que pasen hambre sean las que están a dieta. Los datos más recientes disponibles estiman que 47.4 millones de estadounidenses sufrieron la amenaza del hambre en algún momento de 2023”.

“De estas personas –agrega–, 13.8 millones eran niños. Casi 7 millones de hogares experimentaron lo que se conoce como muy baja seguridad alimentaria, lo que significa que a veces tuvieron que prescindir de una comida, o incluso de las comidas de un día, y a menudo desconocían de dónde provendría su próxima comida. Un porcentaje desproporcionado de estadounidenses negros y latinos compartía esta miseria.

El problema no es nuevo, pero la ley de política interna empeorará las cosas, sostiene: Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, más de dos millones de personas perderán sus beneficios del SNAP. “Al mismo tiempo, los cambios en la ley a Medicaid ahorrarán alrededor de un billón de dólares en 10 años, en parte gracias a los ya complicados requisitos laborales, que se sabe que obstaculizan las inscripciones, un viejo truco de fiesta. La ley añadirá 11.8 millones de estadounidenses a los 26 millones que actualmente carecen de seguro médico”.

“Para muchos republicanos, la ley de política nacional representa una victoria en un intento de larga data de ‘reforma de los derechos sociales’, para reparar, si no eliminar, los programas que conforman la red de seguridad social del país. Pero esta supuesta reforma no hace nada para aliviar las dificultades de las personas a quienes esos programas pretendían aliviar”, dice el periodista.