Reforma al TFJA anunciada por la Presidenta dará un golpe a la corrupción: expertas

El pasado 9 de julio, durante su habitual conferencia de prensa matutina, la mandataria federal adelantó que su Administración ya trabaja en una reforma para el TFJA, organismo que, dijo, mantiene prácticas similares a las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- La reforma anunciada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) contribuirá al combate a la corrupción sobre todo porque pondrá la atención en una institución que ha estado fuera de la discusión pública aun cuando ahí se dirimen cuestiones que involucran al poder económica, expusieron la periodista y escritora Ana Lilia Pérez, y la auditora forense y experta anticorrupción, Muna Dora Buchahin, en el programa "Los Periodistas", que se transmite todos los domingos por Canal Once.

El pasado 9 de julio, durante su habitual conferencia de prensa matutina, la mandataria federal adelantó que su Administración ya trabaja en una reforma para el TFJA, organismo que, dijo, mantiene prácticas similares a las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). "Usan prácticas similares a las que ha usado la [Suprema] Corte, en donde para no resolver, regresan casos o guardan los casos en el cajón durante mucho tiempo. Eso ocurre en el Tribunal de Justicia Administrativa”, afirmó.

En este sentido, Ana Lilia Pérez considero que está es una oportunidad para mejorar al TFJA, lo que contribuiría en gran medida al combate a la corrupción y garantizaría que dicho organismo trabaje en favor del interés público y no sólo de algunos particulares, ya que, dijo, este Tribunal "tiene atribuciones que han estado fuera del escrutinio y con un manejo opaco, discrecional, que al revisar el tipo de sentencias que se han dado ahí nos lleva a tener claridad de por qué no avanza el combate a la corrupción en este país”.

"La Presidenta tiene la oportunidad de que eso cambie, cambie el actual manejo de este Tribunal [el TFJA] porque eso también le garantizaría el que tenga instituciones que realmente privilegien el interés público y no el interés de particulares, como es la manera en la que ha operado este Tribunal [el TFJA] opaco, la Auditoría Superior de la Federación, por supuesto" dijo al respecto Pérez.

Por su parte, Buchahin consideró que la propuesta, que a grandes rasgos anunció la Presidenta de México, se quedaría "corta" ante la gran corrupción que hay en el TFJA, debido a los intereses que ahí se manejan. "Aquí lo que escuchamos de nuestra Presidenta, creo que se va a quedar muy corto, muy corto porque entre todo esto que está sucediendo, los grandes intereses", dijo la experta anticorrupción.

"Siento que los ciudadanos estamos acorralados por tantas redes de corrupción que están inbrincadas una con otra y que se protegen, no importa de qué color sean porque hay muchos intereses en juego, y hablamos de miles de millones, aparte de los cargos, hablamos de negocios, de prebendas, o sea, cuestiones que ni siquiera nos imaginamos, o que la devolución de un IVA, lo que es impuestos, del seguro social, Infonavit que es otro coto de corrupción", ahondó.

"Hay algo que también hay que destacar de lo que opera este Tribunal [el TFJA], le toca revisar aquellos asuntos que involucran a contratistas, hay que recordar que en este país el principal contratante es el Gobierno, la mayor parte de las contrataciones de negocios que derivan de una contratación, vienen del sector público, es decir, involucra en recursos públicos", explicó, por su parte, Ana Lilia Pérez.

Por ello, la periodista enfatizó que dicha reforma necesita contemplar la designación de perfiles que no estén vinculados a las redes de complicidad de intereses particulares. "Esa reforma tiene que ser de gran calado, pero, además, el que a quienes se designe también tengan un perfil que no sea parte de esas redes de intereses particulares (...) tiene que ver con la reforma, tiene que ver si con las atribuciones y tiene que ver con los perfiles que se designen en ese tribunal”, dijo.

En este sentido, Buchahin coincidió con Pérez al señalar que dentro del TFJA existen perfiles que responden a intereses particulares y que se someten a la dinámica que existe dentro de ese organismo, situación que tiene cansada a la ciudadanía mexicana, que exige funcionarios competentes, íntegros y con ética, por lo que también considero la necesidad de que se establezca una agencia anticorrupción, que sirva para vigilar a este Tribunal.

"Ponen a perfiles únicamente por compromisos [dentro del TFJA] y ya estamos hasta el gorro de eso los ciudadanos, necesitamos gente que sea competente, eficiente, íntegra, ética y que pueda responder sin miedo, porque si se someten, para qué queremos sometimientos (...) debía haber una agencia anticorrupción, nacional, autónoma en gestión que pueden cualquier caso entrar, que hay una denuncia contra el Tribunal, que pueda revisar resoluciones, acciones, la trazabilidad financiera", comentó.

En tanto, Pérez también reiteró la importancia de que haya instituciones sólidas que contribuyan al combate a la corrupción, incluida una Fiscalía, una "Auditoría Superior de la Federación robustecida" y contralorías internas fortalecidas, propuesta que apoyó Buchahin, quien, incluso, consideró la necesidad de eliminar a la Auditoría Superior de la Federación y crear en su lugar un organismo más competente.

"En el caso del combate a la corrupción, necesitas instituciones sólidas donde se elijan perfiles que privilegian el interés público y esto incluye no sólo a un Tribunal de lo Administrativo que realmente pondere los intereses de la nación, incluya una fiscalía que sea diligente con los casos, que sea eficiente con los casos, necesitas una Auditoría Superior de la Federación robustecida y no un elefante blanco como la que tenemos hoy día", destacó Pérez.

"Necesitas fortalecer esas contralorías internas, que no sean también áreas donde se designa para que se tape la corrupción interior, es decir, necesitas que se ponderen perfiles técnicos y no el perfil político de amiguismos, como se ha hecho en muchas áreas”, agregó la periodista. "Esa auditoría, si me preguntan, debería desaparecer como institución y crear un nuevo organismo fuerte, competente, esta sí debió haber desaparecido", dijo, por su parte, la auditora forense.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria mexicana respondió una pregunta de SinEmbargo sobre las irregularidades en el TFJA, cuyos magistrados, ocho de los 11 de la Sala Superior, están vinculados con expresidentes y figuras como Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa.

Ante casos como los litigios millonarios que han favorecido a políticos como el exgobernador César Duarte y la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles, adelantó que “ya se está trabajando” en una reforma del ámbito administrativo y recordó que muchos de estos magistrados están por concluir su periodo.

- Con información de Romina Gándara