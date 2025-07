El "narcopolicía 4T": Trabajó con Adán; luego, con el actual encargado de aeropuertos

Bermúdez fue hombre de confianza e integrante de los gabinetes de los exgobernadores priistas Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado, Enrique Priego Oropeza, Manuel Andrade Díaz, Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino.

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).– El fugitivo Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el jefe del cártel “La Barredora” de Tabasco, fue designado Secretario de Seguridad Pública por el Gobernador Adán Augusto López Hernández y fue ratificado por el Gobernador sustituto, Carlos Merino Campos, quien ahora es responsable de toda la red aeroportuaria del país y del abastecimiento de combustible para los aviones como director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Los Aeropuertos y Servicios Auxiliares son un área sensible en la administración pública. Representan además un espacio donde las propias autoridades han realizado en los últimos meses decomisos importantes de droga. En los últimos días, por ejemplo, la Guardia Nacional decomisó en el aeropuerto de Querétaro: mil 300 cápsulas de cocaína, 25 estampillas de LSD, 12 plantas de marihuana, envases con metanfetamina líquida, paquetes de marihuana, cigarros de marihuana y hongos alucinógenos. Días antes, en el aeropuerto de Tijuana, se aseguraron 200 kilos de cocaína y 57 kilos de metanfetamina.

Carlos Merino Campos será ahora responsable de esta área, aun cuando en su gestión mantuvo como encargado de la seguridad a Hernán Bermúdez Requena, quien hoy está prófugo de la justicia. Se sabe que el exjefe de policía se encuentra en Brasil, donde el Gobierno mexicano busca que la Interpol lo arreste. Contra el exfuncionario hay una orden de aprehensión se habría librado el pasado febrero, poco más de un año después de su salida como titular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco por crimen organizado. Durante su gestión se dio una descomposición en la seguridad ligada a “La Barredora”.

Bermúdez fue hombre de confianza e integrante de los gabinetes de los exgobernadores priistas Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado, Enrique Priego Oropeza, Manuel Andrade Díaz, Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino. Bermúdez Requena expolicía en la Ciudad de México, llegó a Tabasco de la mano del actual Diputado federal de Morena y Notario Público, Jaime Lastra Bastar, junto con Manuel Gurría Ordóñez, con quien trabajaron en la entonces Procuraduría General de Justicia y en la Dirección de Seguridad Pública del estado.

Hernán Bermúdez Requena asumió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco el 11 de diciembre de 2019, nombrado por el entonces Gobernador Adán Augusto López Hernández y se mantuvo en el cargo en la gubernatura interina de Carlos Merino Campos hasta enero de 2024.

El exmando policial renunció el 5 de enero de 2024 a la Secretaría de Seguridad de Tabasco luego de una ola de asaltos en Villahermosa que obligó al Gobierno federal a movilizar a 2 mil 500 elementos de la Guardia Nacional para proteger a la entidad.

La violencia en Tabasco había tenido una tendencia a la baja desde 2018 hasta 2022. Sin embargo, a partir de 2023, los indicadores comenzaron a subir. En 2024, las víctimas de homicidio doloso en Tabasco alcanzaron las 892, lo que representa un aumento del 252.56 por ciento respecto a las 253 registradas en 2023, se trata de la cifra más alta en la historia reciente del estado, superando incluso el pico alcanzado en 2019, cuando se registraron 670 víctimas. En los cinco primeros meses de 2025 se contabilizaron 384 homicidios, un 4.92 por ciento más que los 366 registrados en el mismo periodo del año anterior.

No solo fueron los homicidios: Los secuestros también aumentaron considerablemente en 2024, con un alza del 157.14 por ciento, ya que en 2023 se registraron 21 víctimas de secuestro, mientras que el año siguiente esta cifra subió a 54. En cinco meses de 2025 se reportan 16 casos, 30 por ciento menos que en el mismo periodo de 2024. Los feminicidios también aumentaron el año pasado un 61.11 por ciento, al pasar de 18 en 2023 a 29 en 2024. De enero a mayo pasados la cifra es igual al mismo periodo del año pasado con 11 casos. En tanto, las extorsiones también mostraron un incremento del 41.17 por ciento en 2024

Fue en noviembre de 2024, cuando el actual Gobernador Javier May sostuvo ante la prensa que Hernán Bermúdez Requena es el jefe del cártel “La Barredora”. "Todos saben, aquí era vox populi quién comandaba 'La Barredora' ¿O no sabemos?", cuestionó May el pasado 13 de noviembre de 2024 en una conferencia de prensa. "Hernán Bermúdez", respondió uno de los reporteros. "Sí, ¿no?'', aceptó el Gobernador de Morena.

Ciertamente se trataba de un señalamiento de tiempo atrás. En octubre de 2022, cuando se publicó esta filtración, el entonces Presidente López Obrador y el mismo Adán Augusto negaron la acusación. AMLO la atribuyó a la “prensa conservadora” y López Hernández cuestionó su autenticidad al tiempo que negó haber sido informado de los supuestos vínculos de su Secretario de Seguridad con el crimen.

Este fin de semana el Secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “ya está saliendo toda la pudrición”, en referencia a la orden de aprehensión girada contra Bermúdez. Dijo que “está la orden de aprehensión de él y también de otro más”, y confirmó que ya es buscado por la Interpol: "Desde que sale del país huyendo, ya no es policía local sino la policía internacional la que lo anda rastreando".

Documentos contenidos en los correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que fueron filtrados por el grupo de hackers Guacamaya daban cuenta de cómo Hernán Bermúdez era investigado desde 2022 por sus vínculos con un grupo criminal dedicado al tráfico de migrantes y al robo de hidrocarburos.

No obstante, a su salida del cargo, en declaraciones a Tabasco Hoy, Bermúdez sostuvo: “quiero dejar cons­tancia de mí, reconocimiento y agra­decimiento primero al gobernador a Adán Augusto López Hernández, y luego al gobernador Carlos Ma­nuel Merino, por la confianza y todo el apoyo que me proporcionaron pa­ra lograr los mejores resultados en la lucha contra la delincuencia”.

El policía de Madrazo

Hernán Bermúdez Requena fue el Jefe de Policía de Manuel Gurría Ordóñez, pariente de Roberto Madrazo quien durante su gestión era señalado de ser el verdadero poder detrás del trono, como señaló el propio López Obrador en su libro Entre la historia y la esperanza (Grijalbo): “En la práctica Gurría actuaba más como delegado del PRI que como Gobernador del estado”.

En ese mismo libro, de 1995, López Obrador relató cómo en 1994, luego del fraude de Roberto Madrazo para tomar la gubernatura de Tabasco tras una campaña en la que derrochó 270 millones de pesos en la elección de Gobernador de ese año, cuando el tope de gastos había sido de 3 millones, el ánimo social en la entidad era complicado con protestas incluso dentro de las fuerzas policiales que llegaron hasta la Quinta Grijalva que lo obligaron a dejar la residencia oficial del estado por la puerta trasera. Ante el temor de que esto ocurriera recurrió a blindar la sede del Ejecutivo estatal con la ayuda precisamente de Hernán Bermúdez Requena.

Así lo relata López Obrador: “Con la asesoría del jefe de la policía de Gurría, hoy director del penal de Villahermosa, Hernán Bermúdez Requena, se contrató un servicio de seguridad en la Ciudad de México (para Roberto Madrazo) que incluye un equipo especial de 90 guardaespaldas y un sistema de circuito cerrado de televisión y otros componentes de los más sofisticados y costosos que existen en el mercado”.

Hernán Bermúdez Requena fue director de Seguridad Pública en el gobierno de Manuel Gurría Ordóñez y director del Centro de Readaptación Social del estado en el de Roberto Madrazo Junto. Fue junto al español Ramón Requeijo Abad, quien fue encontrado sin vida en el Estado de México en el 2002, con quien contrató este sofisticado y millonario equipo de vigilancia de la Quinta Grijalva.

Hernán Bermúdez es también hermano del contratista Humberto Bermúdez Requena, uno de los empresarios más favorecidos con obras públicas estatales y federales desde el gobierno de Roberto Madrazo y es compadre del empresario periodístico Miguel Cantón Zetina, dueño del diario Tabasco Hoy, como consignó en 2006 el semanario Proceso.

Años después, en junio del 2006, Hernán Bermúdez Requena estuvo en calidad de presentado y arraigado durante 11 días en el Centro Nacional de Arraigos de la Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México, como presunto implicado en el secuestro y homicidio del ganadero veracruzano Ponciano Vázquez Lagunes.

En años recientes, luego de ser incorporado como Secretario de Seguridad Pública con Adán Augusto y luego con Carlos Merino, fue señalado de ser el verdadero líder de “La Barredora”, la agrupación que se disputa el control criminal de la entidad con el Cártel Jalisco Nueva Generación, como denunció el actual Gobernador Javier May Rodríguez

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas/ Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.