EU anuncia arancel de 17% al tomate proveniente de México; acusa comercio desleal

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- El Departamento de Comercio de Estados Unidos (EU), liderado por el Secretario Howard Lutnick, anunció hoy la imposición de un arancel del 17.09 por ciento a la mayoría de las importaciones de tomate fresco provenientes de México, marcando el fin del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping de 2019.

La medida fue anunciada por la dependencia estadounidense a través de un comunicado, en el cual informó sobre su retirada y la terminación del acuerdo de 2019 "que suspende la investigación de derechos antidumping sobre los tomates frescos de México".

RELEASE: U.S. Department of Commerce Announces Withdrawal from 2019 Suspension Agreement on Fresh Tomatoes from Mexico pic.twitter.com/vKnr6GAA5w

— U.S. Commerce Dept. (@CommerceGov) July 14, 2025