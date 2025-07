Entrevista ¬ Es una misión imposible cumplir con exigencias de Trump: Enrique Dussel

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que "es una misión imposible" cumplir con las "erráticas exigencias" del Presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien ha vuelto a amenazar a México con la imposición del 30 por ciento de aranceles por "no hacer lo suficiente" para combatir el tráfico de fentanilo hacia su país.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas", que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el especialista destacó la labor que ha hecho el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para negociar con Donald Trump, lo cual dijo, pareciera que no ha sido suficiente para el mandatario estadounidense.

"Se han roto el lomo en visitas a Washington, en diálogos, en no caer en las provocaciones del Presidente Trump, etcétera. El resultado hasta el viernes fue ‘muchas gracias, no es suficiente’. Trump en esta breve carta plantea de manera muy clara que las negociaciones parecieran ser una misión imposible".

Dussel Peters insistió en que pareciera que es imposible que las negociaciones entre México y Estados Unidos lleguen a buen puerto, pues sin importar lo que haga el Gobierno de México, Trump siempre encuentra una nueva traba.

"Es una misión imposible porque si tú cumples con uno de los 5 puntos te va a dar la vuelta y decir ‘no cumpliste con la balanza comercial; cumpliste con la balanza, no detuviste a suficientes cárteles; detuviste a cárteles, tienes el problema'. Es imposible".

En un nuevo episodio de las amenazas arancelarias de Donald Trump, el pasado fin de semana el Presidente de Estados Unidos volvió a amagar con imponer aranceles del 30 por ciento a México debido a la crisis de fentanilo que se vive en el vecino del norte, de la cual, el mandatario culpa a nuestro país.

Donald Trump dio a conocer a través de una misiva dirigida a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que impondrá a México un arancel general del 30 por ciento. En respuesta, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que el país fue informado el 11 de julio, de la tarifa en la instalación de una mesa bilateral permanente con las autoridades estadounidenses.

"A pesar de nuestra fuerte relación, usted recordará, Estados Unidos impuso aranceles a México para lidiar con la crisis del fentanilo en nuestra nación, que es causada, en parte, por el fracaso de México para detener a los cárteles, que están compuestos por las personas más despreciables que jamás caminaron sobre la Tierra, de verter estas drogas en nuestro país. México me ha ayudado a mantener segura la frontera, PERO, lo que ha hecho México no es suficiente. México aún no ha parado a los cárteles que quieren convertir toda Norteamérica en un patio del narcotráfico. Evidentemente, no puedo dejar que eso pase", expresó Trump en la misiva.